Enghouse Vidyo startet virtuelle Gesundheitsplattform der nächsten Generation

MCLEAN, Virginia, 4. August 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse Vidyo, eine Abteilung von Enghouse Interactive und führender Anbieter von integrierten Echtzeit-Videolösungen, gab heute die Erweiterung von VidyoHealth, seiner schlüsselfertigen Telemedizin-Lösung, bekannt.

Vidyo expandiert durch eine Reihe neuer Innovationen und eine Ausweitung seiner Partnerschaft mit ViTel Net , dem Pionier im Bereich Telemedizin und unternehmensweiter virtueller Pflege.

Das neue VidyoHealth-Angebot ist ideal für Gesundheitssysteme, die bereits Videokonferenz-Tools für Telegesundheitsdienste einsetzen, und soll virtuelle Besuche direkt beim Patienten einfacher und effizienter für Patienten und Anbieter machen. Die Lösung bietet vollständig strukturierte Arbeitsabläufe und Kerndienste wie EHR-Integration, Terminplanung, automatische Benachrichtigungen und Erinnerungen, Patienten-Check-in und Triage, Technologie-Selbsttests, ein virtuelles Wartezimmer und vollständig integrierte Vidyo-Konferenzen.

„Als langjährige Partner brechen Vidyo und ViTelNet weiterhin Barrieren und definieren die Zukunft der skalierbaren virtuellen Versorgung, Das neue VidyoHealth-Angebot bringt die Patientenbindung mit intuitiven Funktionen in den Vordergrund, die es Pflegeteams ermöglichen, ihre Patienten auf skalierbare Weise zu engagieren", sagte Mark Noble, ViTelNet COO.

„Enghouse Vidyo hat sich der Bereitstellung von Lösungen verschrieben, die es unseren Kunden ermöglichen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Durch unsere Partnerschaft mit ViTelNet können wir unseren Kunden im Gesundheitswesen helfen, hocheffiziente virtuelle Pflegeprogramme zu betreiben", ergänzte Aaron Soroka, Vice President of Operations bei Enghouse Vidyo.

Informationen zu Enghouse Vidyo

Enghouse Vidyo bereichert das Leben der Menschen durch die Einbettung von Echtzeit-Videos in die digitale Kommunikation in den wichtigsten Momenten. Menschen auf der ganzen Welt verbinden sich visuell durch Vidyos sichere, skalierbare Technologie und Cloud-basierte Dienste. Die patentierte Plattform lässt sich in nahezu jede Anwendungsumgebung, jedes Netzwerk und jedes Gerät integrieren und bietet qualitativ hochwertige Erlebnisse, die Teams stärken, Vertrauen aufbauen, Beziehungen festigen und die Lebensqualität verbessern. Weitere Informationen über Enghouse Vidyo finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.vidyohealth.com . Enghouse Vidyo ist eine Sparte von Enghouse Interactive, das zu Enghouse Systems Limited gehört.

Informationen zu ViTelNet

ViTelNet ist seit über 30 Jahren mit seiner branchenführenden Technologie führend im Bereich der Telemedizin. Die robuste Cloud-Plattform rationalisiert klinische und operative Arbeitsabläufe und bietet Klinikern mit einer einzigen Anmeldung Zugriff auf alle Patientendaten. Die ohne Programmierkenntnisse konfigurierbare Benutzeroberfläche von ViTelNet ermöglicht die Flexibilität, die für eine schnelle und kosteneffiziente Versorgung erforderlich ist. Die Ergebnisse – fundierte Entscheidungen, die eine höhere Effizienz ermöglichen, für bessere Patientenerfahrungen und Ergebnisse im gesamten Versorgungskontinuum. Weitere Informationen finden Sie auf www.vitelnet.com .

