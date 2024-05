Engro-Beamte im LNG-Fall in Pakistan für unschuldig erklärt

LAHORE, Pakistan, 8. Mai 2024 /PRNewswire/ -- In einem endgültigen Urteil, das gestern (6. Mai 2024) gefällt wurde, hat das pakistanische Gericht für Rechenschaftspflicht einige der höchsten Beamten und Unternehmensführer des Landes in einem weit verbreiteten Prozess entlastet und freigesprochen, unter anderem den Vorsitzenden von Engro, Hussain Dawood, den Direktor von Engro, Abdul Samad Dawood, und den ehemaligen CEO von Engro, Sheikh Imran ul Haq. Es wurden keine Beweise für Unrechtmäßigkeiten, Unregelmäßigkeiten oder Verluste für die pakistanische Staatskasse gefunden.

Der vom pakistanischen NAB (National Accountability Bureau) eingeleitete Fall betraf die Vergabe eines LNG-Terminal-Vertrags an das Industriekonglomerat Engro im Jahr 2014. Die NAB hatte behauptet, dass bei der Auftragsvergabe ein intransparentes Verfahren angewandt worden war. In einem sechs Jahre dauernden Verfahren wurden jedoch keine Beweise für Korruption gefunden, und das Verfahren wurde schließlich eingestellt, so dass alle Beteiligten entlastet wurden. In dem endgültigen Urteil kamen sowohl das NAB als auch der Vorsitzende der Organisation unabhängig voneinander zu dem Schluss, dass "keine Unregelmäßigkeiten, illegale Gewinne oder Verluste für die Staatskasse verursacht wurden".

Eine Sprecherin der Engro Corporation sagte: "Die Engro Corporation begrüßt diese lang erwartete Entscheidung des Accountability Court. Engro hat sich stets bemüht, bei allen geschäftlichen und kommerziellen Verpflichtungen fair und transparent zu handeln. In den letzten sechs Jahrzehnten hat sich das Unternehmen einen guten Ruf erarbeitet, indem es sich auf eine effektive Unternehmensführung, Ethik und Integrität sowie die Einhaltung der Gesetze in allen Ländern, in denen wir tätig sind, konzentriert hat.

"Engro engagiert sich weiterhin für den Fortschritt Pakistans, indem es sich bemüht, einige der dringendsten Probleme des Landes zu lösen. Wir hoffen, dass dieses Urteil das dringend benötigte Vertrauen der Investoren in den pakistanischen Privatsektor und das pakistanische Rechtssystem wiederherstellen wird.

"In diesen schwierigen Zeiten ist das Unternehmen dankbar für die Unterstützung, die es von seinen Mitarbeitern, Aktionären und Partnern erhalten hat, die an uns geglaubt und mit uns zusammengearbeitet haben.

Der Engro Elengy-Terminal, der schnellste Terminal der Welt, ist seit 2015, als das Land mit einer schweren Energieknappheit konfrontiert war, ein wesentlicher Bestandteil der pakistanischen Energieinfrastruktur. Es liefert 15 % des gesamten pakistanischen Gases an die Haushalte und Unternehmen des Landes. Seit seiner Einführung konnte Pakistan durch die Substitution von Heizölimporten mehr als 3 Milliarden USD einsparen.

