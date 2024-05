Funcionarios de Engro declarados inocentes en el caso de GNL en Pakistán

LAHORE, Pakistán, 8 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- En un veredicto final, emitido ayer (6 de mayo de 2024), el Tribunal de Responsabilidad de Pakistán exoneró y absolvió a algunos de los más altos funcionarios y líderes corporativos del país en una demanda ampliamente publicitada, incluido el presidente de Engro, Hussain Dawood; el director de Engro, Abdul Samad Dawood; y el exconsejero delegado de Engro, Sheikh Imran ul Haq; entre otros. No se encontró ninguna evidencia que demostrara ninguna ilegalidad, irregularidad o pérdida para el tesoro nacional de Pakistán.

Iniciado por la NAB (Oficina Nacional de Responsabilidad) de Pakistán, el caso se refería a la adjudicación del contrato de la terminal de GNL a Engro, un conglomerado industrial, en 2014. La NAB alegó que se había seguido un proceso no transparente en la adjudicación del contrato; sin embargo, en un caso que duró seis años, no se encontraron pruebas de corrupción y el caso finalmente fue desestimado, exonerando a todos los implicados. En el veredicto final, la NAB y el presidente de la organización llegaron de forma independiente a la conclusión de que "no se produjo ninguna irregularidad, ganancia o pérdida ilegal para el tesoro nacional".

Un portavoz de Engro Corporation destacó: "Engro Corporation acoge con agrado esta decisión tan esperada del Tribunal de Responsabilidad. Engro siempre se ha esforzado por actuar de manera justa y transparente en todos sus compromisos comerciales y empresariales. Durante las últimas seis décadas, la empresa ha construido su reputación a través de un fuerte enfoque en el gobierno corporativo efectivo, la ética y la integridad, y el cumplimiento de las leyes del país en todos los países en los que operamos".

"Engro sigue comprometido con el progreso de Pakistán al esforzarse por resolver algunos de los problemas más urgentes del país. Esperamos que este veredicto restablezca la muy necesaria confianza de los inversores en el sector privado y el sistema legal de Pakistán.

"Durante estos tiempos de prueba, la compañía agradece el apoyo que ha recibido de nuestros empleados, accionistas y socios que han creído en nosotros y han trabajado con nosotros".

La terminal Engro Elengy, la terminal de instalación más rápida del mundo, ha sido una parte esencial de la infraestructura energética de Pakistán desde 2015, cuando el país enfrentó una grave escasez de energía. Suministra el 15% del gas total de Pakistán a los hogares y empresas del país. Desde su creación, ha permitido a Pakistán ahorrar más de 3.000 millones de dólares mediante la sustitución de importaciones de aceite para hornos.