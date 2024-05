Les fonctionnaires du Engro ont déclaré leur innocence dans l'affaire du gaz naturel liquéfié au Pakistan

LAHORE, Pakistan, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Dans un verdict final, rendu hier (6 mai 2024), le Tribunal de la responsabilité du Pakistan a exonéré et acquitté certains des plus hauts fonctionnaires et dirigeants d'entreprise du pays dans une poursuite largement publicisée, y compris le président de Engro, Hussain Dawood, directeur du génie, Abdul Samad Dawood, et ancien PDG du génie, Sheikh Imran ul Haq, entre autres. Aucune preuve n'a été trouvée pour prouver l'illégalité, l'irrégularité ou la perte de l'échiquier national du Pakistan.

Initiée par le NAB (National Accountability Bureau) du Pakistan, l'affaire concernait l'attribution du contrat LNG Terminal à Engro, un conglomérat industriel, en 2014. La NAB a allégué qu'un processus non transparent avait été suivi lors de l'attribution du contrat; cependant, dans une affaire qui a duré six ans, aucune preuve de corruption n'a été trouvée, et l'affaire a finalement été abandonnée, exonérant toutes les personnes impliquées. Dans le verdict final, le NAB et le président de l'organisation ont tous deux conclu indépendamment que « aucune irrégularité, aucun gain ou perte illégal pour l'échiquier national n'a été causé ».

Un porte-parole de Engro Corporation a déclaré : « Engro Corporation se réjouit de cette décision tant attendue de la Accountability Court. Engro s'est toujours efforcé d'agir de manière équitable et transparente dans tous ses engagements commerciaux. Au cours des six dernières décennies, la société a bâti sa réputation en mettant l'accent sur une gouvernance d'entreprise efficace, l'éthique et l'intégrité, et le respect des lois du pays dans chaque pays dans lequel nous opérons.

« Engro reste déterminé à faire progresser le Pakistan en s'efforçant de résoudre certains des problèmes les plus urgents du pays. Nous espérons que ce verdict rétablira la confiance des investisseurs dont le Pakistan a grand besoin dans le secteur privé et le système juridique.

« En ces temps de test, la Société est reconnaissante du soutien qu'elle a reçu de la part de ses employés, de ses actionnaires et de ses partenaires qui ont cru en nous et ont travaillé avec nous. »

Le terminal Engro Elengy, le terminal le plus rapide au monde, est un élément essentiel de l'infrastructure énergétique du Pakistan depuis 2015, lorsque le pays a fait face à de graves pénuries d'énergie. Elle fournit 15 % du gaz total du Pakistan aux foyers et aux entreprises du pays. Depuis sa création, il a permis au Pakistan d'économiser plus de 3 milliards de dollars grâce à la substitution des importations d'huile de chauffage.