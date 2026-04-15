ENGWE lanza la bicicleta eléctrica plegable ZIP junto con ofertas especiales para celebrar su 12º aniversario

BERLIN, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, líder mundial en bicicletas eléctricas, presenta hoy la ENGWE ZIP, una bicicleta eléctrica plegable diseñada para los desplazamientos urbanos frecuentes, con un precio de €999 / £899. Su lanzamiento coincide con la campaña del 12 aniversario de ENGWE, que incluye un paquete con un valor total de 357 €. Diseñada para las exigencias de la vida urbana, la ZIP resuelve los retos cotidianos del transporte (transporte, almacenamiento y carga) y marca la entrada oficial de ENGWE en el mercado de las bicicletas plegables urbanas.

ZIP. Your Most Portable Daily Transport

ZIP destaca por su portabilidad. Con un peso de tan solo 16,9 kg, se pliega en 3 segundos gracias al mecanismo de triple plegado patentado de ENGWE, lo que facilita subirla por las escaleras, guardarla debajo de un escritorio o introducirla en un vagón de tren. Su batería extraíble de 36 V y 10 Ah ofrece hasta 120 km de autonomía por carga y, además, funciona como batería externa USB-C PD3.0, manteniendo tus dispositivos cargados mientras te desplazas.

Comodidad, control y seguridad en cada trayecto. La ZIP incorpora un sensor de par, un motor de buje trasero de 250 W (40 Nm de par), transmisión Shimano de 7 velocidades y una tija de sillín con amortiguación para una experiencia suave y reactiva. Los frenos de disco hidráulicos y su total impermeabilidad garantizan la confianza en cualquier condición climática, ya sea recorriendo las calles de la ciudad o circulando bajo una lluvia ligera.

ENGWE ZIP – Su medio de transporte diario más portátil

Diseño patentado de triple plegado: Se pliega en 3 segundos hasta alcanzar el tamaño de una maleta; caben 3 unidades en el maletero de un Model Y.

Se pliega en 3 segundos hasta alcanzar el tamaño de una maleta; caben 3 unidades en el maletero de un Model Y. Autonomía extendida de 120 km: Batería LG de 36 V y 10 Ah con BMS para una semana completa de desplazamientos.

Batería LG de 36 V y 10 Ah con BMS para una semana completa de desplazamientos. Salida USB-C PD de 100 W: Estación de trabajo móvil; carga un iPhone 17 al 50 % en 20 minutos.

Estación de trabajo móvil; carga un iPhone 17 al 50 % en 20 minutos. Motor de buje trasero de 250 W: Par motor de 40 Nm para un manejo equilibrado en terrenos urbanos.

Par motor de 40 Nm para un manejo equilibrado en terrenos urbanos. Sensor de par y tija de sillín con suspensión: Pedaleo natural y sin fatiga para una conducción suave.

Pedaleo natural y sin fatiga para una conducción suave. Neumáticos anchos urbanos de 16" × 1,95": Neumáticos especializados para bicicletas eléctricas que ofrecen un agarre y una estabilidad superiores.

Neumáticos especializados para bicicletas eléctricas que ofrecen un agarre y una estabilidad superiores. Transmisión Shimano de 7 velocidades: Adaptabilidad perfecta para subir cuestas y esprintar sin esfuerzo.

Adaptabilidad perfecta para subir cuestas y esprintar sin esfuerzo. Frenos hidráulicos dobles: Potencia de frenado de alta precisión para una máxima seguridad urbana.

Potencia de frenado de alta precisión para una máxima seguridad urbana. Estructura de acero de alta resistencia: Durabilidad robusta en un perfil elegante y ultraportátil.

ZIP combina un rendimiento superior con una comodidad inigualable para el usuario moderno: fácil de transportar, plegar y cargar, tanto en transporte público como en la oficina. Durante el periodo de lanzamiento, del 15 de abril al 6 de mayo, ENGWE ofrece un valor total de 357 € para celebrar su 12º aniversario, que incluye un exclusivo set de regalo conmemorativo y una serie de beneficios especiales en productos seleccionados.

No se pierda estas ofertas por tiempo limitado. Para más detalles y actualizaciones, visite el sitio web oficial de ENGWE.

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