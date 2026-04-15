ENGWE lance le vélo électrique pliant ZIP en plus des offres qu'elle propose dans le cadre de son 12e anniversaire.

BERLIN, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le leader mondial des vélos électriques ENGWE dévoile aujourd'hui le ENGWE ZIP, un vélo électrique pliant conçu pour les déplacements fréquents en ville, au prix de 999 € (899 £), lancé pendant la campagne du 12e anniversaire d'ENGWE qui propose un lot d'une valeur totale de 357 €. Conçu pour les réalités de la vie en ville, le ZIP répond aux défis quotidiens du transport, du stockage et de la recharge, tout en marquant l'entrée officielle d'ENGWE sur le marché des vélos pliants urbains.

ZIP. Your Most Portable Daily Transport

ZIP impressionne par sa portabilité. Pesant à peine 16,9 kg, il se plie en 3 secondes grâce au mécanisme de triple pliage breveté d'ENGWE, ce qui permet de le transporter facilement dans les escaliers, de le ranger sous un bureau ou de le glisser dans un wagon de train. Sa batterie amovible de 36 V 10 Ah permet de parcourir jusqu'à 120 km par charge et fonctionne également comme batterie externe USB-C PD3.0, pour que vos dispositifs puissent être rechargés lors de vos déplacements.

Le confort, le contrôle et la sécurité sont intégrés à chaque trajet. Le ZIP est équipé d'un capteur de couple, d'un moteur de moyeu arrière de 250 W (couple de 40 Nm), d'une transmission Shimano à 7 vitesses et d'une tige de selle amortissant les chocs pour une conduite fluide et réactive. Les freins à disque hydrauliques et l'étanchéité totale garantissent la confiance par tout temps, que ce soit pour se faufiler dans les rues de la ville ou pour rouler sous une pluie fine.

ENGWE ZIP – Votre transport quotidien le plus pratique

Conception brevetée à triple pliage : se plie en trois pour atteindre la taille d'une valise ; 3 unités peuvent être placées dans le coffre d'un modèle Y.

se plie en trois pour atteindre la taille d'une valise ; 3 unités peuvent être placées dans le coffre d'un modèle Y. Portée étendue de 120 km : batterie LG 36 V 10 Ah avec BMS pour une semaine entière de trajets.

batterie LG 36 V 10 Ah avec BMS pour une semaine entière de trajets. 100 W PD Sortie USB-C : station de travail mobile ; recharge l'iPhone de 17 à 50 % en 20 minutes.

station de travail mobile ; recharge l'iPhone de 17 à 50 % en 20 minutes. Moteur moyeu arrière 250 W : couple de 40 Nm pour une tenue de route équilibrée en ville.

couple de 40 Nm pour une tenue de route équilibrée en ville. Capteur de couple et tige de selle à suspension : pédalage naturel et sans fatigue pour une conduite en douceur.

pédalage naturel et sans fatigue pour une conduite en douceur. Pneus City Wide 40,6 cm × 4,9 cm : pneus spécialisés pour vélos électriques, pour plus d'adhérence et de stabilité.

pneus spécialisés pour vélos électriques, pour plus d'adhérence et de stabilité. Transmission Shimano à 7 vitesses : adaptabilité idéale pour grimper et sprinter sans effort.

adaptabilité idéale pour grimper et sprinter sans effort. Freins hydrauliques doubles : puissance de freinage haute précision pour une sécurité urbaine maximale.

puissance de freinage haute précision pour une sécurité urbaine maximale. Cadre en acier haute résistance : durabilité supérieure pour un profil élégant et ultra-portable.

ZIP associe des performances de premier ordre à une commodité inégalée pour les citadins modernes : facile à transporter, à plier et à charger, que ce soit dans les transports en commun ou au bureau. Pendant la période de lancement, du 15 avril au 6 mai, ENGWE offre une valeur totale de 357 euros pour célébrer son 12e anniversaire, avec un coffret cadeau anniversaire exclusif et une série d'avantages spéciaux sur une sélection de produits.

Ne manquez pas ces offres à durée limitée. Pour plus de détails et de mises à jour, consultez le site officiel d'ENGWE.

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