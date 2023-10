Entdecken Sie die bezaubernde Welt der chinesischen Lebensästhetik durch die Alltagskeramik auf der 134. Canton Fair

GUANGZHOU, China, 26. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die Vor-Ort-Ausstellung der 134. China Import and Export Fair („Canton Fair" oder "die Messe") geht in ihre zweite Phase und verwandelt das Messegelände in ein faszinierendes Reich des Handels und der kulturellen Erkundung. Vom 23. bis 27. Oktober wimmelt es in dem belebten Komplex nur so von Händlern und Kennern, die die Schätze in den drei großen Abteilungen für Haushaltswaren, Geschenke und Dekoration sowie Bau und Möbel entdecken wollen. Die Abteilung Alltagskeramik stach mit ihren hochwertigen Exponaten, die den Geist der Handwerkskunst und die Faszination der chinesischen Kultur verkörperten, hervor und zog die Aufmerksamkeit auf sich.

Auf der Messe präsentierte Zibo Huaguang Royal Ceramics Technology & Culture Co., Ltd.(„Huaguang") die BONE CHINA Tea Set Geschenk Box. Für diese atemberaubende Kollektion wird das patentierte natürliche mineralische synthetische Knochenporzellan von Huaguang verwendet, das eine sichere und antibakterielle Erfahrung ohne Blei und Kadmium gewährleistet. Das Design enthält vier traditionelle chinesische Motive, die mit Glück und Wohlstand assoziiert werden, und verbindet nahtlos die leuchtenden Farben von Dunhuang mit den raffinierten Morandi-Tönen. Die Ergänzung durch traditionelle Pastellfarben und handgemalte Goldakzente verleiht dieser bemerkenswerten Geschenkbox eine exquisite Schönheit. Ausführlichere Informationen finden Sie hier: https://goo.su/EwBLev1

Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd., hat auf der Messe ein außergewöhnliches Sortiment an Knochenporzellan-Geschirr vorgestellt. Die sanfte und glänzende Optik, die an die erlesene Schönheit von Jade erinnert, besticht durch einen heiteren weißen Farbton, der ebenso langlebig wie widerstandsfähig ist. Die Designs, die in dieser Reihe zu finden sind, bieten ein fesselndes Schauspiel, das von floralen Motiven, die eine Hommage an die reiche Tradition der chinesischen Ästhetik darstellen, bis hin zu modernen geometrischen Formen reicht, die einen modischen und raffinierten visuellen Reiz ausstrahlen. Die Kombination aus Erfindungsreichtum und Innovation hat bei den Käufern großen Beifall und Bewunderung hervorgerufen, über die hier ausführlichere Informationen veröffentlicht werden: https://goo.su/3x3ux.

ChaoZhou SanHua Ceramics Industrial Co., Ltd., („SanHua") präsentiert auf der Canton Fair sein faszinierendes Sortiment an Keramikprodukten für den täglichen Gebrauch. Diese Produkte sind mit im Brennofen variablen Glasuren versehen, wobei die Serie der handbemalten Kaffeetassen besonders hervorsticht. Diese Serie wird in einem sorgfältigen Zweischichtverfahren im Brennofen glasiert, was ihr ein vielseitiges Aussehen und einen hohen dekorativen Wert verleiht. Durch die Integration von Handmalerei bei mittlerer Temperatur, Präge- und Färbetechniken sowie einzigartigen dekorativen Designs bietet jedes Produkt dieser Serie eine unvergleichliche Einzigartigkeit, die es zu einer beispielhaften Wahl für die Verschönerung des täglichen Lebens und die Steigerung der allgemeinen Lebensqualität macht. Um umfassende Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte auf https://goo.su/HHYD8WV.

Erleben Sie den Reichtum der zweiten Phase der 134. Canton Fair, wo Sie eine große Auswahl an Produkten des täglichen Bedarfs erwartet, die einen Einblick in die faszinierende Ästhetik des chinesischen Lebens geben. Weitere Informationen über die Ausstellung finden Sie auf der offiziellen Website der Canton Fair unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848, oder kontaktieren Sie Caiyiyi [email protected] bei weiteren Fragen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2258141/image_5003628_5339711.jpg

SOURCE Canton Fair