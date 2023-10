Découvrez l'univers enchanteur de l'esthétique chinoise à travers des produits céramiques quotidiens à la 134e Foire de Canton

GUANGZHOU, Chine, 27 octobre 2023 /PRNewswire/ -- L'exposition sur site de la 134e Foire d'importation et d'exportation de Chine (la « Foire de Canton » ou « la Foire ») entame sa deuxième phase, transformant le parc d'exposition en un univers fascinant de commerce et d'exploration culturelle. Du 23 au 27 octobre, le complexe très animé grouille de commerçants et de connaisseurs désireux d'explorer les trésors des trois grandes sections consacrées aux Articles ménagers, aux Cadeaux et décorations, ainsi qu'aux Bâtiments et meubles. La section consacrée à la céramique quotidienne s'est distinguée, attirant l'attention par ses produits de grande qualité qui incarnent l'esprit de l'artisanat et l'attrait de la culture chinoise.

Lors de la Foire, Zibo Huaguang Royal Ceramics Technology & Culture Co., Ltd.(« Huaguang ») a présenté le coffret cadeau BONE CHINA Tea Set. Cette collection étonnante utilise la porcelaine osseuse synthétique à base de minéraux naturels brevetée par Huaguang, qui garantit une expérience sûre et antibactérienne, sans plomb ni cadmium. Son design intègre quatre motifs chinois traditionnels associés à la chance et à la prospérité, alliant harmonieusement les couleurs resplendissantes de Dunhuang aux tons raffinés de Morandi. L'ajout de pastels traditionnels et de touches d'or peintes à la main confère une beauté exquise à ce remarquable coffret cadeau. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://goo.su/EwBLev1.

Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd., a dévoilé une gamme exceptionnelle de vaisselle en porcelaine osseuse au cours de la Foire. L'aspect doux et lustré, qui rappelle la beauté exquise du jade, rayonne d'une teinte blanche sereine, aussi durable que résistante à l'usure. Les motifs de cette gamme offrent un spectacle captivant, avec des options allant des motifs floraux qui rendent hommage aux riches traditions de l'esthétique chinoise, aux formes géométriques modernes qui dégagent une allure visuelle raffinée et à la mode. La combinaison de l'ingéniosité et de l'innovation a suscité l'enthousiasme et l'admiration des acheteurs, qui peuvent obtenir des informations plus détaillées à l'adresse suivante : https://goo.su/3x3ux.

ChaoZhou SanHua Ceramics Industrial Co., Ltd., (« SanHua »), présente sa gamme captivante de produits céramiques quotidiens à la Foire de Canton. Ces produits sont dotés de glaçures variables préparées au four, la série de tasses à café peintes à la main étant la plus remarquable. Cette série est soumise à un processus méticuleux de glaçage à deux couches au four, ce qui lui confère un aspect polyvalent et une valeur ornementale supérieure. Grâce au recours à des techniques de peinture manuelle à moyenne température, d'estampage et de coloration, ainsi qu'à des motifs décoratifs uniques, chaque produit de cette série offre un caractère unique, ce qui en fait un choix exemplaire pour embellir la vie quotidienne et améliorer la qualité de vie en général. Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur https://goo.su/HHYD8WV.

Découvrez la richesse de la deuxième phase de la 134e où une vaste sélection de produits de consommation courante vous attend, vous donnant un aperçu de l'esthétique captivante de la vie chinoise. Pour en savoir plus sur l'exposition, rendez-vous sur le site officiel de la Foire de Canton à l'adresse https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848, ou contactez caiyiyi à l'adresse [email protected] pour toute question.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2258141/image_5003628_5339711.jpg

SOURCE Canton Fair