Entel mejora la eficiencia con Genesys AI

SANTIAGO, Chile, 11 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Entel, una de las compañías de telecomunicaciones más grandes de Chile, ha implementado las capacidades de orquestación impulsadas por Genesys AI, para conectarse y administrar sin problemas la Inteligencia Artificial nativa y de terceros (AI por sus siglas en inglés), lo que genera importantes mejoras en la eficiencia. Ahora, sus clientes hacen transacciones sin problema entre sistemas automatizados y empleados para tener Customer Journeys verdaderamente sin esfuerzo.

Entel ha trabajado con Genesys, el líder mundial en soluciones omnicanal de experiencia del cliente y contact centers, durante varios años para ayudarles a cumplir su objetivo de ofrecer las mejores experiencias a los clientes, así como a optimizar los procesos de la compañía.

"Nuestros clientes han cambiado la forma en que interactúan con nosotros. Son mucho más digitales y desean el servicio en cualquier momento y en cualquier lugar en el canal de su elección", explicó Pablo Oyarzun, gerente divisional de experiencia del cliente de Entel. "Sin Inteligencia Artificial, sin los bots y la automatización unidos utilizando Genesys AI, no podríamos ofrecer este tipo de servicio".

Entel aprovecha la Plataforma de experiencia del cliente de Genesys en sus centros de contacto en Chile y Perú para brindar soporte a todos sus agentes y vendedores telefónicos. Además, Genesys proporciona el marco de datos común para las numerosas integraciones de AI de Entel con otros proveedores. Por ejemplo, la compañía utiliza la integración de Genesys con Google Cloud por su capacidad de conversión de texto a voz para transcribir conversaciones automatizadas. Genesys AI luego envía esos datos a IBM Watson para determinar la intención del cliente e identifica la siguiente mejor acción.

Oyarzun compartió, "Las nuevas capacidades de orquestación impulsadas por Genesys AI nos brindan un mayor conocimiento sobre los clientes, lo que nos permite adoptar nuevos enfoques para satisfacer sus expectativas en evolución. Con la ayuda de Genesys, podemos mejorar la satisfacción de nuestros clientes ".

Entel compartirá su éxito utilizando Genesys AI en Xperience19. Organizado por Genesys, Xperience19 reúne a más de 2,000 expertos de la industria en Denver del 10 al 13 de junio.

Acerca de Entel

Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, es la compañía de telecomunicaciones más grande de Chile, con una capitalización de mercado de USD 2.383 millones reportada en diciembre de 2018. La Compañía proporciona servicios móviles y de telefonía fija (incluidos Data & IT, Internet, telefonía local, larga distancia y servicios conexos). En Perú, la compañía también tiene operaciones de telefonía fija y de call center, y en octubre de 2014 lanzó la marca Entel Perú para operaciones móviles. Entel, tiene la red 4G más moderna de América Latina, con el fin de proporcionar la mejor experiencia de usuario. Entel se convierte así en la primera compañía de telecomunicaciones en el país que pone a disposición de sus clientes una red 4G en la banda 700 MHZ, que también cuenta con tecnología LTE-Advanced Carrier Agregation, y se consolida como la compañía de telecomunicaciones que más ha avanzado el desarrollo 4G +.

Acerca de Genesys

Genesys® potencia anualmente 25.000 millones de las mejores experiencias de cliente del mundo. Nuestro éxito consiste en conectar conversaciones de empleados y clientes en todos los canales, siempre. Más de 11.000 empresas en más de 100 países confían en la plataforma CX #1 para obtener grandes resultados y promover relaciones duraderas. Combinamos lo mejor en tecnología y en creatividad para construir soluciones que reflejen la comunicación natural y funcionen como usted espera. Nuestras soluciones líderes generan un verdadero engagement omnicanal, operando de la misma manera en todos los canales, tanto on-premise como en la nube. Experimente las comunicaciones como deben ser: fluidas, instintivas, con un alto potencial de empoderamiento. Visite www.genesys.com en Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn y en el blog de Genesys.

