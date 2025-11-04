Envision Energy et ACWA Power concluent un accord-cadre de coopération en vue de créer un écosystème mondial de l'énergie propre

RIYADH, Arabie Saoudite, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord-cadre de sept ans avec ACWA Power, la plus grande société privée de dessalement d'eau au monde, leader de la transition énergétique et premier à se lancer dans l'hydrogène vert. En vertu de cet accord, Envision Energy s'associe aux projets d'ACWA Power en Arabie saoudite, en Ouzbékistan et dans les régions d'Asie centrale et d'Asie de l'Est.

Ce partenariat établit un cadre global pour accélérer le développement des énergies renouvelables en Arabie saoudite, en Ouzbékistan, en Chine et sur d'autres marchés stratégiques grâce à la fourniture de turbines éoliennes, à la coopération technologique et à la maintenance opérationnelle. Cette collaboration favorisera l'innovation en matière de performances des éoliennes, en améliorant l'efficacité, la capacité et la sécurité, tout en faisant progresser les initiatives de fabrication locales. Au Royaume d'Arabie saoudite, Envision et son partenaire de coentreprise mettront en place des capacités de production locales pour les composants clés des groupes électrogènes de puissance, ainsi qu'une infrastructure de service, conformément à la Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite. De même, en Ouzbékistan, Envision développera la capacité de fabrication de tours et de pales en béton tout en déployant des solutions de service complètes pour soutenir les objectifs de contenu local d'ACWA Power. Les deux parties poursuivront également ensemble des opportunités de développement commercial en Chine.

« A ce moment crucial de la transition énergétique mondiale, notre partenariat avec ACWA Power représente une étape importante vers un avenir énergétique durable », a déclaré Kane Xu, vice-président senior et président des lignes de produits internationales d'Envision Energy. « En intégrant la technologie des éoliennes intelligentes d'Envision et son expertise en matière de localisation mondiale aux capacités de développement de projets multinationaux d'ACWA Power, nous nous engageons non seulement à conduire la transformation verte dans des pays comme l'Arabie Saoudite et l'Ouzbékistan, mais aussi à établir un modèle de coopération viable pour les marchés émergents dans le monde entier, En intégrant la technologie des éoliennes intelligentes d'Envision et son expertise en matière de localisation mondiale aux capacités de développement de projets multinationaux d'ACWA Power, nous nous engageons non seulement à stimuler la transformation verte dans des pays comme l'Arabie saoudite et l'Ouzbékistan, mais aussi à établir un modèle de coopération viable pour les marchés émergents du monde entier - démontrant comment la collaboration mondiale peut collectivement façonner un avenir énergétique plus sûr, plus propre et plus résistant. »

« L'action climatique est à la fois un impératif mondial et un engagement fondamental pour ACWA Power en tant qu'investisseur responsable » a déclaré Marco Arcelli, PDG d'ACWA Power, « Une véritable transition énergétique exige des solutions qui apportent simultanément une valeur environnementale et économique - elle nécessite une technologie fiable, des modèles commerciaux susceptibles d'être financés et une autonomisation tangible des écosystèmes industriels locaux. Notre partenariat avec Envision représente exactement cette approche, allant au-delà de la production d'énergie propre pour cocréer des écosystèmes énergétiques durables. Ensemble, nous apporterons des technologies de pointe, des opportunités d'emploi locales et une résilience énergétique à long terme à nos pays hôtes, accélérant ainsi la réalisation de leurs plans énergétiques nationaux ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811754/image_805157_45765001.jpg