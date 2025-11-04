Envision Energy und ACWA Power schließen einen Rahmenvertrag für die Zusammenarbeit beim Aufbau eines globalen Ökosystems für saubere Energie

News provided by

Envision Energy

Nov 04, 2025, 13:17 ET

RIYADH, Saudi-Arabien, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, gab heute einen Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von sieben Jahren mit ACWA Power bekannt, dem weltweit größten privaten Wasserentsalzungsunternehmen, führend bei der Energiewende und Vorreiter im Bereich grüner Wasserstoff. Die Vereinbarung sieht vor, dass Envision Energy mit ACWA Power bei anstehenden Projekten in Saudi-Arabien, Usbekistan und den Regionen Zentral- und Ostasiens zusammenarbeitet.

Continue Reading
image_805157_45765001
image_805157_45765001

Die Partnerschaft schafft einen umfassenden Rahmen, um die Entwicklung erneuerbarer Energien in Saudi-Arabien, Usbekistan, China und anderen strategischen Märkten durch die Lieferung von Windturbinen, technologische Zusammenarbeit und betriebliche Wartung zu beschleunigen. Diese Zusammenarbeit wird Innovationen bei der Leistung von Windturbinen vorantreiben, die Effizienz, Kapazität und Sicherheit verbessern und gleichzeitig lokale Fertigungsinitiativen fördern. Im Königreich Saudi-Arabien werden Envision und sein Joint-Venture-Partner im Rahmen der Vision 2030 des Königreichs Saudi-Arabien lokale Produktionskapazitäten für wichtige WEA-Komponenten sowie eine Service-Infrastruktur aufbauen. Auch in Usbekistan wird Envision Fertigungskapazitäten für Betontürme und -schaufeln aufbauen und umfassende Servicelösungen anbieten, um die Ziele von ACWA Power in Bezug auf den lokalen Anteil zu unterstützen. Die beiden Parteien werden auch gemeinsam Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten in China verfolgen.

„In diesem entscheidenden Moment der globalen Energiewende stellt unsere Partnerschaft mit ACWA Power einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen Energiezukunft dar", sagte Kane Xu, Senior Vice President und President of International Product Lines bei Envision Energy, „Durch die Integration der intelligenten Windturbinentechnologie und der globalen Lokalisierungskompetenz von Envision mit den multinationalen Projektentwicklungsfähigkeiten von ACWA Power, setzen wir uns nicht nur dafür ein, die grüne Transformation in Ländern wie Saudi-Arabien und Usbekistan voranzutreiben, sondern auch ein tragfähiges Kooperationsmodell für aufstrebende Märkte weltweit zu etablieren - und zu zeigen, wie globale Zusammenarbeit gemeinsam eine sicherere, sauberere und widerstandsfähigere Energiezukunft gestalten kann."

„Klimaschutz ist sowohl ein globales Gebot als auch eine Kernverpflichtung für ACWA Power als verantwortungsbewusster Investor", so Marco Arcelli, CEO von ACWA Power. „Eine echte Energiewende erfordert Lösungen, die gleichzeitig einen ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen bringen - sie erfordert zuverlässige Technologien, bankfähige Geschäftsmodelle und eine spürbare Stärkung der lokalen industriellen Ökosysteme. Unsere Partnerschaft mit Envision steht für genau diesen Ansatz, der über die saubere Stromerzeugung hinausgeht und auf die gemeinsame Schaffung nachhaltiger Energieökosysteme abzielt. Gemeinsam werden wir unseren Gastländern Spitzentechnologien, lokale Beschäftigungsmöglichkeiten und langfristige Energieresistenz bieten und so die Verwirklichung ihrer nationalen Energiepläne beschleunigen."

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811754/image_805157_45765001.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Envision Energy y ACWA Power establecern un acuerdo marco de cooperación

Envision Energy y ACWA Power establecern un acuerdo marco de cooperación

Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, anunció hoy un acuerdo marco de siete años con ACWA Power, la mayor empresa privada de...
Envision Energy et ACWA Power concluent un accord-cadre de coopération en vue de créer un écosystème mondial de l'énergie propre

Envision Energy et ACWA Power concluent un accord-cadre de coopération en vue de créer un écosystème mondial de l'énergie propre

Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord-cadre de sept ans avec ACWA Power, la plus...
More Releases From This Source

Explore

Electrical Utilities

Electrical Utilities

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Green Technology

Green Technology

Utilities

Utilities

News Releases in Similar Topics