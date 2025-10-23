- Envision Energy fortalece la colaboración global con su primer Día Mundial del Proveedor para construir una cadena de suministro segura, resiliente y sostenible

SHANGHÁI, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, celebró con éxito su Día Mundial del Proveedor 2025 en su sede de Shanghái y sus instalaciones de fabricación de Jiangyin. Siendo la primera conferencia global de proveedores de la compañía, la conferencia de dos días reunió a 64 socios proveedores y 130 representantes de todos los continentes, con el objetivo de fortalecer la colaboración global, impulsar la innovación conjunta y coordinar a los socios para construir un ecosistema de cadena de suministro internacional seguro, resiliente y sostenible que sustente sus ambiciones de cero emisiones netas.

2025 Envision Energy Global Supplier Day

Los participantes visitaron el Centro de Nube de Shanghái de Envision y la base de fabricación inteligente de Jiangyin, donde presenciaron los sistemas de producción digitalizados, la gestión inteligente de la energía y las tecnologías avanzadas de turbinas eólicas de la compañía. Mediante experiencias inmersivas y demostraciones en vivo, los asistentes conocieron de primera mano la cultura de innovación de Envision, el sistema operativo inteligente EnOS y su compromiso con la integración de la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad en toda su cadena de valor.

Mediante profundos intercambios y buenas prácticas, Envision destacó el papel crucial de los proveedores para mejorar la competitividad y garantizar la excelencia en cada fase del proyecto. Su experiencia en gestión de riesgos, control de calidad y optimización de costes destacó como esencial para la confiabilidad y el rendimiento. Tras la finalización del proyecto, la colaboración sostenida en operación y mantenimiento continúa generando valor a largo plazo y mejorando el rendimiento del ciclo de vida. Estas conversaciones reforzaron la comprensión compartida de que la colaboración profunda, la transparencia y la confianza mutua son los pilares de la resiliencia de la cadena de suministro global de Envision.

"Una cadena de suministro sólida y resiliente es la base del éxito global de Envision", afirmó Song Gang, vicepresidente sénior de Cadena de Suministro Integrada de Envision Energy. "Consideramos a nuestros proveedores como verdaderos socios para forjar un futuro sostenible. A través de la apertura, la colaboración y la innovación compartida, estamos fortaleciendo la confianza y construyendo una red de suministro capaz de resistir la incertidumbre, impulsar la competitividad y generar valor mutuo tanto para Envision como para nuestros socios, garantizando que juntos estemos preparados para impulsar la próxima era de la energía limpia".

El exitoso evento fortaleció aún más la confianza mutua y la alineación estratégica entre Envision Energy y su red global de proveedores. Juntos, están construyendo un ecosistema colaborativo y preparado para el futuro que apoya el rápido crecimiento internacional de Envision e impulsa la transición energética global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803541/image_805157_21907993.jpg