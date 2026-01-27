Prevratný projekt Envision v oblasti zeleného amoniaku a vodíka s podporou AI bol označilo Svetové ekonomické fórum za nový globálny štandard
News provided byEnvision Energy
Jan 27, 2026, 12:53 ET
DAVOS, Švajčiarsko, 27. január 2026 /PRNewswire/ -- Priekopnícky projekt spoločnosti Envision na výrobu zeleného vodíka a amoniaku v Čifengu vo Vnútornom Mongolsku bol uvedený ako popredná globálna prípadová štúdia v najnovšej bielej knihe Svetového ekonomického fóra (WEF) pod názvom „Od plánu k realite: Silnejší obchodný argument pre zdieľanú energetickú infraštruktúru." Správa uznáva projekt Chifeng ako prevratný model pre globálnu energetickú transformáciu a zdôrazňuje energetický systém spoločnosti Envision riadený umelou inteligenciou ako katalyzátor premeny prerušovanej obnoviteľnej energie na stabilný ekvivalent „zelenej ropy".
Za okrúhlym stolom v Davose opísal Lei Zhang, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Envision, vedúce postavenie Číny v oblasti obnoviteľných zdrojov energie ako pokrok v globálnej produktivite na „úrovni civilizácie". „Prostredníctvom nášho energetického systému s podporou AI premieňame púšť Gobi na „zelené ropné pole", pričom meníme veterné a solárne zdroje na milióny ton zeleného amoniaku," uviedol Zhang. Tento prístup transformuje obnoviteľnú energiu z nestáleho zdroja na presný priemyselný nástroj a poskytuje škálovateľný plán pre globálnu zelenú industrializáciu.
Aby spoločnosť Envision otvorila cestu pre plynulý medzinárodný obchod, zaistila si súbor prísnych vysokokvalitných certifikácií vrátane ISCC EU, ISCC PLUS a RFNBO, ktoré zaručujú, že jej zelené molekuly spĺňajú najprísnejšie environmentálne a regulačné prahové hodnoty pre európske a globálne trhy.
Projekt Chifeng je prvým rozsiahlym zariadením na výrobu zeleného vodíka na svete, ktoré funguje na zelenej elektrine na 100 %. Na rozdiel od tradičných elektrární, ktoré čerpajú energiu z uhlíkovo náročnej siete, svetovo špičkový systém AI od spoločnosti Envision inteligentne plánuje a vyvažuje variabilitu veternej a solárnej energie v reálnom čase. Tým sa zaisťuje konštantný a vysoko účinný prísun energie pre proces chemickej syntézy, čím sa výrazne znižujú náklady na vodík.
Share this article