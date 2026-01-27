Prevratný projekt Envision v oblasti zeleného amoniaku a vodíka s podporou AI bol označilo Svetové ekonomické fórum za nový globálny štandard

News provided by

Envision Energy

Jan 27, 2026, 12:53 ET

DAVOS, Švajčiarsko, 27. január 2026 /PRNewswire/ -- Priekopnícky projekt spoločnosti Envision na výrobu zeleného vodíka a amoniaku v Čifengu vo Vnútornom Mongolsku bol uvedený ako popredná globálna prípadová štúdia v najnovšej bielej knihe Svetového ekonomického fóra (WEF) pod názvom „Od plánu k realite: Silnejší obchodný argument pre zdieľanú energetickú infraštruktúru." Správa uznáva projekt Chifeng ako prevratný model pre globálnu energetickú transformáciu a zdôrazňuje energetický systém spoločnosti Envision riadený umelou inteligenciou ako katalyzátor premeny prerušovanej obnoviteľnej energie na stabilný ekvivalent „zelenej ropy".

Continue Reading
image
image

Za okrúhlym stolom v Davose opísal Lei Zhang, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Envision, vedúce postavenie Číny v oblasti obnoviteľných zdrojov energie ako pokrok v globálnej produktivite na „úrovni civilizácie". „Prostredníctvom nášho energetického systému s podporou AI premieňame púšť Gobi na „zelené ropné pole", pričom meníme veterné a solárne zdroje na milióny ton zeleného amoniaku," uviedol Zhang. Tento prístup transformuje obnoviteľnú energiu z nestáleho zdroja na presný priemyselný nástroj a poskytuje škálovateľný plán pre globálnu zelenú industrializáciu.

Aby spoločnosť Envision otvorila cestu pre plynulý medzinárodný obchod, zaistila si súbor prísnych vysokokvalitných certifikácií vrátane ISCC EU, ISCC PLUS a RFNBO, ktoré zaručujú, že jej zelené molekuly spĺňajú najprísnejšie environmentálne a regulačné prahové hodnoty pre európske a globálne trhy.

Projekt Chifeng je prvým rozsiahlym zariadením na výrobu zeleného vodíka na svete, ktoré funguje na zelenej elektrine na 100 %. Na rozdiel od tradičných elektrární, ktoré čerpajú energiu z uhlíkovo náročnej siete, svetovo špičkový systém AI od spoločnosti Envision inteligentne plánuje a vyvažuje variabilitu veternej a solárnej energie v reálnom čase. Tým sa zaisťuje konštantný a vysoko účinný prísun energie pre proces chemickej syntézy, čím sa výrazne znižujú náklady na vodík.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2870163/image.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Oparty na AI przełom Envision w zakresie zielonego amoniaku i wodoru uznany przez Światowe Forum Ekonomiczne za globalny punkt odniesienia

Oparty na AI przełom Envision w zakresie zielonego amoniaku i wodoru uznany przez Światowe Forum Ekonomiczne za globalny punkt odniesienia

Pionierska inwestycja Envision w zakresie zielonego wodoru i amoniaku realizowana w Chifeng (Mongolia Wewnętrzna), została zaprezentowana jako...
Průlomový projekt společnosti Envision v oblasti zeleného vodíku a amoniaku založený na umělé inteligenci označilo Světové ekonomické fórum za globální etalon

Průlomový projekt společnosti Envision v oblasti zeleného vodíku a amoniaku založený na umělé inteligenci označilo Světové ekonomické fórum za globální etalon

Průkopnický projekt společnosti Envision v oblasti zeleného vodíku a amoniaku v Čch'-fengu ve Vnitřním Mongolsku byl uveden jako špičková globální...
More Releases From This Source

Explore

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

Electrical Utilities

Electrical Utilities

Green Technology

Green Technology

News Releases in Similar Topics