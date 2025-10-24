Envision Energy Perkuat Kolaborasi Global Lewat "Global Supplier Day" Edisi Perdana untuk Membangun Rantai Pasok yang Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Para peserta acara mengunjungi Envision Shanghai Cloud Center di Shanghai dan pabrik pintar Envision di Jiangyin. Di sana, mereka menyaksikan langsung sistem produksi digital, manajemen energi cerdas, serta teknologi turbin PLTB mutakhir milik Envision. Melalui sesi interaktif dan demonstrasi langsung, para peserta juga mempelajari mengenai budaya inovasi Envision, sistem operasi cerdas EnOS, serta komitmen Envision untuk mengintegrasikan digitalisasi, kecerdasan, dan keberlanjutan di seluruh rantai nilai industri.

Melalui sesi diskusi dan berbagi pengalaman, Envision menekankan peran penting para pemasok dalam meningkatkan daya saing dan mempertahankan keunggulan dalam setiap tahap proyek. Keahlian pemasok dalam manajemen risiko, jaminan kualitas, dan efisiensi biaya menjadi faktor-faktor utama yang menjaga keandalan dan kinerja. Selain penyelesaian proyek, kolaborasi berkelanjutan dalam operasi dan pemeliharaan juga menciptakan nilai jangka panjang dan mendorong kinerja sepanjang siklus hidup proyek. Diskusi tersebut menegaskan bahwa kolaborasi yang erat, transparansi, dan kepercayaan merupakan fondasi utama di balik daya tahan rantai pasok global Envision.

"Rantai pasok yang kuat dan tangguh adalah tulang punggung kesuksesan global Envision," ujar Song Gang, Senior Vice President Integrated Supply Chain, Envision Energy. "Kami menganggap para pemasok sebagai mitra sejati dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Melalui prinsip-prinsip keterbukaan, kolaborasi, dan inovasi bersama, kami memperkuat kepercayaan dan mengembangkan jaringan rantai pasok yang mampu menghadapi ketidakpastian, meningkatkan daya saing, serta menciptakan manfaat bersama. Dengan bekerja sama, kita siap menghadirkan era baru energi bersih."

Acara ini berhasil memperkuat kepercayaan dan keselarasan strategis antara Envision Energy dan jaringan pemasok global. Lewat kolaborasi, pihak-pihak terkait dapat membangun ekosistem kolaboratif yang siap menghadapi masa depan, mendukung pertumbuhan internasional yang pesat, dan mempercepat transisi dunia menuju energi bersih berkelanjutan.

SOURCE Envision Energy