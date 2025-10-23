Envision Energy renforce la collaboration mondiale avec sa première Journée mondiale des fournisseurs pour construire une chaîne d'approvisionnement sûre, résiliente et durable

SHANGHAI, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, a organisé avec succès sa Journée mondiale des fournisseurs 2025 à son siège de Shanghai et sur ses sites de production de Jiangyin. Première conférence mondiale des fournisseurs de l'entreprise, cette conférence de deux jours a rassemblé 64 partenaires fournisseurs et 130 représentants de tous les continents, dans le but de renforcer la collaboration mondiale, de favoriser l'innovation commune et d'aligner les partenaires afin de construire un écosystème de chaîne d'approvisionnement international sûr, résilient et durable qui sous-tend les ambitions de l'entreprise en matière de carboneutralité.

2025 Envision Energy Global Supplier Day

Les participants ont visité le Shanghai Cloud Center et la base de fabrication intelligente de Jiangyin d'Envision, où ils ont pu observer les systèmes de production numérisés, la gestion intelligente de l'énergie et les technologies de pointe des éoliennes de l'entreprise. Grâce à des expériences immersives et à des démonstrations en direct, les participants ont eu un aperçu direct de la culture d'Envision axée sur l'innovation, du système d'exploitation intelligent EnOS et de son engagement à intégrer la numérisation, l'intelligence et la durabilité dans l'ensemble de sa chaîne de valeur.

Grâce à des échanges approfondis et au partage des meilleures pratiques, Envision a mis en évidence le rôle essentiel des fournisseurs dans l'amélioration de la compétitivité et la garantie de l'excellence à chaque phase du projet. Son expertise en matière de gestion des risques, d'assurance qualité et d'optimisation des coûts a été soulignée comme étant essentielle à la fiabilité et à la performance. Au-delà de l'achèvement des projets, une collaboration soutenue en matière d'exploitation et de maintenance continue de créer de la valeur à long terme et d'améliorer les performances tout au long du cycle de vie. Ces discussions ont renforcé la compréhension commune que la collaboration approfondie, la transparence et la confiance mutuelle sont les pierres angulaires de la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Envision.

« Une chaîne d'approvisionnement solide et résiliente est l'épine dorsale du succès mondial d'Envision », a déclaré M. Song Gang, vice-président principal de la chaîne d'approvisionnement intégrée chez Envision Energy. « Nous considérons nos fournisseurs comme de véritables partenaires dans la construction d'un avenir durable. Grâce à l'ouverture, à la collaboration et à l'innovation partagée, nous renforçons la confiance et construisons un réseau d'approvisionnement capable de résister à l'incertitude, de stimuler la compétitivité et de créer une valeur mutuelle pour Envision et ses partenaires, garantissant qu'ensemble nous sommes prêts à alimenter la prochaine ère de l'énergie propre. »

Cet événement réussi a renforcé la confiance mutuelle et l'alignement stratégique entre Envision Energy et son réseau mondial de fournisseurs. Ensemble, ils façonnent un écosystème collaboratif, prêt pour l'avenir, qui soutient la croissance internationale rapide d'Envision et fait progresser la transition vers l'énergie propre dans le monde.

