Envision Energy renforce sa présence en Amérique du Nord en s'associant à Cape Breton China Corp pour un projet hybride éolien et de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 300 MW au Canada

SHANGHAI, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec Cape Breton China Corp. Les deux parties exploreront conjointement les possibilités de développement d'énergies propres à Sydney, en Nouvelle-Écosse (Canada), et prévoient de mettre en place un projet hybride d'énergie éolienne et de BESS de 300 MW, qui constituera un projet de démonstration intégré d'énergie éolienne et de stockage net-zéro. Cette collaboration marque une étape importante dans l'implantation d'Envision Energy en Amérique du Nord, renforçant son engagement à long terme à fournir le futur système énergétique pour la transition énergétique et le développement économique durable de la région.

Selon l'accord, le projet sera axé sur la fourniture d'énergie renouvelable de haute qualité tout en intégrant la production d'énergie éolienne avec des systèmes de stockage d'énergie. Grâce à une planification et une optimisation coordonnées, le système hybride éolien-stockage devrait améliorer la flexibilité et la stabilité du réseau, en soutenant l'intégration régionale de l'énergie propre et en accélérant la décarbonisation du bouquet énergétique local dans l'est du Canada. Au-delà du développement de projets conventionnels, le partenariat met l'accent sur une approche systémique, reflétant les capacités évolutives d'Envision en matière de production, de stockage et de systèmes énergétiques intégrés. Cette approche devrait améliorer la bancabilité des projets tout en renforçant la résilience opérationnelle à long terme et la création de valeur.

Outre le développement des infrastructures, Envision collaborera avec des partenaires locaux pour lancer des programmes de formation et d'éducation en matière d'énergie verte. Couvrant l'énergie éolienne, le stockage de l'énergie, les systèmes énergétiques du futur et les parcs industriels à consommation nette zéro, les initiatives visent à renforcer les capacités locales, à encourager les talents en matière d'énergie verte et à soutenir un écosystème d'énergie propre plus résilient et durable dans la région. Cet effort étend la collaboration de la livraison du projet à la construction d'un écosystème à long terme.

« Ce partenariat ne vise pas seulement à déployer des capacités d'énergie renouvelable, mais aussi à repenser la conception des futurs systèmes énergétiques », a déclaré Yi Zhu, Responsable principal des activités canadiennes chez Envision Energy. « En intégrant l'énergie éolienne, le stockage de l'énergie et l'optimisation intelligente des systèmes, nous visons à démontrer une architecture énergétique plus adaptable, résiliente et évolutive pour les marchés nord-américains qui se décarbonisent rapidement, où la flexibilité du système compte autant que la capacité de production. Cette approche favorise la résilience économique et environnementale à long terme, tout en faisant progresser la formation et l'éducation pour aider à construire un écosystème énergétique plus autonome. »

« La Nouvelle-Écosse dispose d'un fort potentiel en matière de ressources renouvelables et a clairement besoin de projets adaptés aux conditions locales », a ajouté Bob Liu, fondateur de Cape Breton China Corp. « Ce partenariat avec Envision Energy apporte une approche plus intégrée et systémique du déploiement des énergies renouvelables, mieux alignée sur les besoins réels du réseau et sur l'objectif de transition énergétique à long terme, en évaluant une voie claire qui est techniquement solide, commercialement pratique et capable d'apporter une valeur durable à la région. »

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