Equativ anuncia Bridgepoint como novo acionista majoritário para acelerar a escala e crescimento da adtech independente

PARIS, LONDON e NEW YORK , 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Equativ , adtech líder que oferece alternativas de publicidade seguras e com privacidade independente ao GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft), anunciou hoje a Bridgepoint, grupo britânico de gestão de fundos de ativos como seu acionista majoritário, com objetivo de acelerar o crescimento da plataforma de mídia independente e disseminar o conceito de Open Web.

Após crescimento recorde em 2022, a adtech manteve seu desenvolvimento e faturou US$ 100 milhões no ano passado, o que totalizou um crescimento anual de 30% e triplicou as receitas alcançadas nos últimos três anos. A parceria com a Bridgepoint irá acelerar a missão da Equativ: ajudar editores e anunciantes a prosperar em uma internet aberta, independente e competir com os grandes players dominantes no mercado, mas que possuem cada vez mais vulnerabilidade com o fim dos cookies.

Com sua experiência em empresas de tecnologia com rápido crescimento e recursos financeiros estendidos, a Bridgepoint irá ajudar a Equativ a se inserir nos principais mercados, incluindo os Estados Unidos, que já representam 40% das receitas, para continuar expandindo sua tecnologia e acelerar as estratégias de crescimento orgânico e externo. O objetivo é criar uma das três principais Supply Side Platforms (SSP) em todo o mundo.

Fundada inicialmente como Smart AdServer, a empresa se expandiu como SSP e continuou a ampliar suas soluções integradas verticalmente, com as aquisições da LiquidM e DynAdmic , bem como o investimento na Nowtilus. Essas estratégias resultaram no reposicionamento de marca da empresa, que passou a se chamar Equativ, em 2022.

A adtech se consolidou como uma solução global e completa de servidor de anúncios, Supply Side Platforms e Demand Side Platform (DSP), fornecendo uma jornada de publicidade mais simples, transparente e eficiente, que beneficia toda a cadeia, desde os interesses do mercado, até o consumidor final.

Em 2023, a Equativ continuará inovando, simplificando os processos de mídia digital e potencializando avanços que reforçam o impacto da publicidade endereçável. As principais prioridades da empresa são manter e reforçar o crescimento no mercado de CTV e vídeo, que atingirá mais de US$ 40 bilhões em receitas nos EUA em 2025, de acordo com dados da eMarketer, além de permitir maior ativação de dados no espaço de mídia no varejo.

"Após vários anos de crescimento em alta velocidade, este novo marco chega em um momento crucial para a Equativ e o espaço de publicidade digital como um todo. Aprimoramos nossa tecnologia para que atenda à crescente demanda por ferramentas que oferecem aos compradores e vendedores, em todo o mundo, transparência em todas as etapas das operações de anúncios, eficiência de custos e desempenho. A nova parceria com a Bridgepoint sinaliza um forte reconhecimento do valor que a Equativ já oferece, e investimentos adicionais nos ajudarão a sustentar e impulsionar o negócio", pontua Arnaud Créput, CEO e fundador da Equativ.

"Mesmo em meio à instabilidade econômica global, o sucesso consistente da Equativ demonstra a necessidade considerável e acelerada que o mercado tem de tecnologias independentes. Ficamos especialmente impressionados com sua ênfase em fomentar ganhos mútuos para todos os lados da negociação de anúncios e fornecer maior flexibilidade, que estão se tornando prioridades cruciais do mercado, porque anunciantes, agências e editores procuram otimizar retornos e receitas. Nessa perspectiva, esperamos trabalhar com a administração, pois estamos convencidos de que podemos trazer muito para a Equativ por meio de nossa plataforma internacional, nossa expertise em buy-and-build e nosso entendimento do universo adtech. Oferecendo uma rota alternativa para publicidade eficiente fora dos 'Walled Gardens', a Equativ está alinhada com o que os mercados globais desejam e precisam nesta indústria em ritmo acelerado", finaliza Olivier Nemsguern, chefe da Bridgepoint Development Capital France

Sobre a Equativ ( www.equativ.com )

Equativ é o novo nome da união entre Smart AdServer, DynAdmic e LiquidM, três empresas inovadoras dentro do mercado de adtech. Nossa empresa está integrada verticalmente e oferece soluções seguras para as marcas, com privacidade, permitindo aos nossos clientes alcançarem o máximo impacto respeitando os direitos dos consumidores. A união combina a experiência do cliente e a excelência em engenharia para atender aos interesses tanto do lado da oferta, como do lado da demanda com igual profissionalismo e sofisticação técnica. Com sede em Paris e Nova York, a Equativ opera globalmente e conta com uma equipe com mais de 500 pessoas em 14 escritórios, disponibilizando ao mercado o próprio servidor de anúncios independente, SSP, além de ferramentas de compra e serviços de mídia para cumprir a promessa da melhor tecnologia aplicada à publicidade.

Sobre a Bridgepoint Development Capital (BDC)

Com uma equipe de 34 profissionais de investimento na Europa (incluindo 12 em Paris), a Bridgepoint Development Capital (BDC) é um dos poucos investidores mid-cap capazes de apoiar o desenvolvimento internacional de pequenas e médias empresas, por meio de seus nove escritórios de investimento e equipes operacionais baseadas em Nova York, São Francisco e Xangai. O BDC investe entre € 40 milhões e € 150 milhões por meio de seu último fundo, o BDC IV, levantado em 2020.

O portfólio da BDC é composto por 8 empresas até o momento: Sotralu (2014), Anaveo (2015), PrivateSportShop, agora grupo Sportscape, (2018), Cyrus e Sendinblue (2020), PlugIn Digital (2021), Cast e Cegos (2022).

Sobre a Bridgepoint

O Bridgepoint Group plc é um gestor de ativos alternativos, listado internacionalmente com foco em empresas de médio porte. Com mais de € 38 bilhões em ativos sob gestão, a empresa possui cerca de 200 profissionais de investimento que cobrem seis setores (serviços empresariais, bens de consumo, serviços financeiros, saúde, alta tecnologia e tecnologia) na Europa, EUA e China. A Bridgepoint investe com quatro estratégias distintas: Mid-cap, Smid-cap, Growth e Credit.

O Grupo está presente na França há mais de 35 anos, onde possui uma das maiores equipes de investimento e um histórico de negócios marcantes.

Saiba mais em: Bridgepoint - Home

