Equativ, leader indépendant de l'adtech, annonce l'arrivée de Bridgepoint en tant que nouvel actionnaire majoritaire pour accélérer sa croissance

Le fonds d'investissement compte accélérer le développement de la seule alternative publicitaire indépendante face aux GAFAM au service de l'Open Web.

PARIS, LONDRES et NEW YORK, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- Equativ , la plateforme publicitaire indépendante, leader sur son marché, confirme aujourd'hui l'entrée à son capital de Bridgepoint en tant qu'actionnaire majoritaire. En 2022, Equativ a atteint un chiffre d'affaires net récurrent de 100 millions de dollars, correspondant à une croissance annuelle organique de 30 % et triplant ses revenus au cours des trois dernières années. Ce partenariat avec Bridgepoint va accélérer le développement d'Equativ, dont la mission est d'aider les éditeurs et les annonceurs à croître dans un Open Web indépendant pour rivaliser avec des Walled Gardens aux comportements monopolistiques, de plus en plus contestés (Google, Amazon, Meta).

Equativ bénéficiera de l'expertise pointue de Bridgepoint dans les entreprises technologiques à forte croissance et de ses capacités financières pour amplifier sa croissance sur ses principaux marchés (notamment les États-Unis, qui représentent déjà 40 % de son chiffre d'affaires). Ainsi, Equativ continuera à développer sa plateforme et à accélérer sa stratégie de croissance interne et externe. L'objectif est de permettre à Equativ de devenir une des 3 premières plateformes SSP (Supply Side Platform) au monde.

Fondée initialement sous le nom de Smart AdServer, la société a développé une offre verticalement intégrée à partir d'une plateforme SSP complétée par plusieurs investissements stratégiques ( LiquidM, DynAdmic et Nowtilus ) pour devenir Equativ en 2022. L'entreprise propose désormais une solution complète comprenant un adserver, une plateforme SSP et des solutions d'achats média visant à simplifier l'expérience publicitaire et à la rendre plus transparente et efficace. Equativ tient les promesses de l'adtech en équilibrant les intérêts du marché tout en respectant les internautes.

En 2023, Equativ continuera d'innover pour rendre la publicité digitale plus efficace en s'appuyant sur ses technologies d'amélioration de la performance et de la pertinence du ciblage publicitaire. Parmi les priorités de la société figurent la poursuite et le renforcement de la croissance sur le marché de la télévision connectée – qui atteindra plus de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux Etats-Unis en 2025[1] – ainsi que l'accélération des investissements dans le Retail Media pour permettre une activation plus large des données.

Arnaud Créput, PDG et fondateur d'Equativ, commente : « Ce partenariat avec Bridgepoint, après 3 années de croissance rapide, est une étape critique dans l'histoire d'Equativ, dans un secteur de la publicité digitale qui continue de se transformer à grande vitesse. Notre plateforme verticalement intégrée se différencie désormais par son positionnement unique en proposant aux éditeurs et aux annonceurs du monde entier de réaliser leurs transactions publicitaires directement, sans autres intermédiaires, dans un environnement totalement transparent bénéficiant d'un niveau de performance et d'efficacité sans équivalent. La présence de Bridgepoint à nos côtés valide la pertinence de la stratégie et du positionnement d'Equativ. Nous disposons désormais de moyens supplémentaires pour accélérer nos investissements et réaliser plus rapidement nos ambitions. »

Olivier Nemsguern, Associé de Bridgepoint Development Capital France, déclare : « Même dans un contexte d'instabilité économique, le succès constant d'Equativ témoigne du besoin considérable et grandissant de technologies indépendantes. Nous avons été particulièrement impressionnés par l'attention que la société accorde aux gains mutuels pour toutes les parties prenantes de la publicité et par la flexibilité de ses procédés. Ces aspects sont devenus des priorités cruciales du marché car les annonceurs, les agences et les éditeurs cherchent tous à optimiser leur chiffre d'affaires et leur impact. Dans cette perspective, nous sommes impatients de travailler avec le management d'Equativ car nous sommes convaincus que nous pouvons lui apporter le soutien de notre plateforme internationale, notre expertise en matière de croissances externes et notre compréhension de l'univers de l'adtech. En offrant une alternative optimale aux acteurs dominants du marché (Walled Gardens), Equativ répond exactement aux demandes des marchés mondiaux et aux besoins de ce secteur en plein essor. »

A propos d'Equativ

Equativ est une plateforme d'adtech indépendante de renom, créée pour répondre aux besoins des annonceurs et des éditeurs. La société veille à fournir des solutions en ligne avec les obligations des marques et RGPD, permettant aux clients de maximiser leur impact sans porter atteinte aux droits de leurs consommateurs. Equativ utilise son savoir-faire technologique sophistiqué pour servir au mieux les intérêts des différentes parties prenantes (que ce soit du côté de l'offre ou de la demande).

Basé à Paris et à New York, Equativ est présent dans le monde entier avec une équipe de plus de 550 personnes réparties dans 20 bureaux. Equativ offre au marché son propre adserver indépendant, son SSP, ses outils d'achats, en ligne avec l'ensemble des technologies présentes sur la chaîne de valeur publicitaire.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Equativ.com .

A propos de Bridgepoint Development Capital

Avec une équipe de 34 professionnels de l'investissement en Europe (dont 12 à Paris), Bridgepoint Development Capital (BDC), activité Smid-cap de Bridgepoint, est l'un des rares investisseurs de taille moyenne capable de soutenir le développement international des petites et moyennes entreprises grâce à ses neuf bureaux d'investissement et ses équipes opérationnelles basées à New York, San Francisco et Shanghai. BDC investit entre 40M€ et 150M€ par société à travers son dernier fonds, BDC IV, qui a été levé en 2020.

Le portefeuille de BDC est composé de 8 sociétés à ce jour : Sotralu (2014), Anaveo (2015), Sportscape Group (ex PrivateSportShop) (2018), Cyrus et Sendinblue (2020), PluginDigital (2021), Cast et Cegos (2022).

A propos de Bridgepoint

Bridgepoint Group plc est un gestionnaire d'actifs alternatifs international coté en bourse, spécialisé dans les entreprises du marché intermédiaire. Avec plus de 38 milliards d'euros d'actifs sous gestion, la société compte près de 200 professionnels de l'investissement couvrant six secteurs (services aux entreprises, biens de consommation, services financiers, santé, haute technologie et technologie) en Europe, aux Etats-Unis et en Chine.

Bridgepoint investit au travers de 4 stratégies distinctes : Mid-cap, Smid-cap, Growth et Dette.

Le groupe est présent en France depuis plus de 35 ans, où il dispose de l'une des plus importantes équipes d'investissement et d'un historique de transactions marquantes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bridgepoint.eu

[1] Source: eMarketer

