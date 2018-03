Equifax nomme Mark Begor aux fonctions de président-directeur général

Pour Mark L. Feidler, président du conseil d'administration d'Equifax : « Au terme d'un processus de recherche approfondi, le conseil d'administration est extrêmement heureux d'accueillir Mark au sein de l'équipe d'Equifax. C'est un cadre tout à fait accompli, qui a déjà plusieurs fois fait la preuve de la qualité de son leadership dans toute une série de secteurs mondiaux en rapport avec nos activités, y compris les neuf années qu'il a passées à la tête de l'unité chargée des cartes de crédit de détail chez General Electric, aujourd'hui Synchrony Financial, ainsi que son appartenance au conseil d'administration de FICO. Ses qualités éprouvées de leader, son savoir-faire opérationnel, ses efforts en faveur de la croissance, son sens de la finance, sa vision stratégique et son intérêt pour la clientèle font de lui la personne idéale pour diriger Equifax vers son avenir. »

M. Begor, âgé de 59 ans, rejoint Equifax après avoir travaillé chez Warburg Pincus, où il exerçait les fonctions de directeur général et s'intéressait en particulier aux améliorations opérationnelles pour toutes les entreprises du groupe « services industriels et commerciaux » de la société. Il a rejoint Warburg Pincus en 2016 après avoir passé 35 ans chez General Electric Company (GE). Tout au long de cette longue et brillante carrière chez GE, M. Begor a occupé plusieurs fonctions à la tête d'unités représentant plusieurs milliards de dollars dans la société, y compris président-directeur général de GE Energy Management de 2014 à 2016, président-directeur général de GE Capital Real Estate de 2011 à 2014, et président-directeur général de GE Capital Retail Finance (Synchrony Financial) de 2002 à 2011.

« Je suis très heureux de prendre les commandes d'Equifax à un moment aussi critique dans l'histoire de l'entreprise », explique M. Begor. « L'équipe a réalisé des progrès significatifs au cours des derniers mois pour résoudre un certain nombre de problèmes bien connus du public, tout en continuant à s'attacher à proposer de nouveaux produits différenciés et une analytique évoluée pour prendre en charge nos clients. Je donnerai la priorité à la poursuite des efforts de notre équipe pour communiquer en toute transparence et restaurer la confiance des consommateurs, des clients, des actionnaires et des décideurs. Et plus important encore, nous continuerons d'investir dans la sécurité de nos systèmes informatiques et de nos données, et de renforcer ces derniers. En tant que dépositaire des informations des consommateurs et des clients, la protection de ces données est une priorité absolue pour Equifax et pour moi à titre personnel. »

M. Begor succédera à Paulino do Rego Barros, Jr., qui occupait les fonctions de président-directeur général par intérim depuis septembre 2017. Paulino a annoncé qu'il prendrait sa retraite d'Equifax au début de 2019 et qu'il aidera M. Begor pendant sa transition dans les prochains mois.

Le président Feidler ajoute : « Au nom du conseil d'administration, je souhaite remercier Paulino pour son dévouement en qualité de PDG par intérim au cours des six derniers mois. Il a répondu présent, et a magnifiquement guidé notre entreprise à un moment critique, et nous lui sommes incroyablement reconnaissants pour son leadership et son dévouement envers Equifax. »

Outre les fonctions mentionnées ci-dessus, M. Begor siège au conseil d'administration de FICO et au conseil d'administration de plusieurs entreprises appartenant à Warburg Pincus. Il renoncera à ces sièges avant d'entrer en fonctions le 16 avril prochain. Il est titulaire d'un diplôme en finance et marketing de l'Université de Syracuse et d'un MBA du Rensselaer Polytechnic Institute.

À propos d'Equifax

Equifax est une société mondiale de solutions d'information qui fait appel à des données uniques, à des capacités d'analyse innovantes ainsi qu'à un savoir-faire technologique et industriel pour donner des moyens aux organisations et aux particuliers dans le monde entier en transformant le savoir en connaissances approfondies permettant la prise de décisions plus éclairées sur les plans personnel et commercial.

Depuis son siège à Atlanta (Géorgie), Equifax mène ses activités ou investit dans 24 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, d'Europe et de la région de l'Asie-Pacifique. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's (S&P) 500®, et ses actions ordinaires s'échangent à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole EFX. Equifax compte environ 10 300 employés dans le monde.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs et des déclarations prospectives. Ceux-ci sont identifiés par des expressions relatives aux croyances, aux attentes ou aux intentions, ainsi que par des déclarations qui ne portent pas sur des faits historiques, y compris les prévisions relatives à nos performances futures sous la direction de notre nouveau président-directeur général. Plusieurs facteurs sont susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les résultats visés expressément ou tacitement dans les énoncés prospectifs, y compris ceux qui figurent dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K sous les rubriques intitulées « Item 1. Business -- Forward-Looking Statements » (déclarations prospectives commerciales) et « Item 1A. Risk Factors » (facteurs de risque), ainsi que dans les autres documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ces déclarations prospectives ne valent qu'à la date du présent communiqué, et la société décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison, sauf prescription légale.

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATION

Ines Gutzmer

Communications d'entreprise

mediainquiries@equifax.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/476502/Equifax_Powering_the_World_Logo.jpg

SOURCE Equifax Inc.

Related Links

http://www.equifax.com