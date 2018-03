Mark Begor é nomeado CEO da Equifax

Mark L. Feidler, presidente da diretoria da Equifax, afirmou: "Depois de conduzir um amplo processo, a diretoria está extremamente satisfeita em receber Mark na equipe da Equifax. Ele é um executivo altamente talentoso, com longo histórico de liderança bem-sucedida em diversos setores globais relevantes para os nossos negócios, incluindo sua liderança de nove anos da área de cartões de crédito de varejo da General Electric, agora Synchrony Financial, bem como sua participação na diretoria da FICO. Sua comprovada capacidade de liderança, conhecimento operacional, foco no crescimento, perspicácia financeira, visão estratégica e orientação para o cliente fazem dele a pessoa certa para liderar a Equifax".

Mark Begor, 59 anos, veio da Warburg Pincus, onde foi diretor administrativo e se concentrou em melhorias operacionais em todas as empresas do portfólio, no âmbito do grupo de Serviços empresariais e industriais da empresa. Entrou na Warburg Pincus em 2016, após carreira de 35 anos na General Electric (GE). Ao longo de sua longa e bem-sucedida carreira na GE, Mark teve vários cargos, liderando unidades de negócios multibilionárias da empresa, dentre eles, presidente e CEO da GE Energy Management, de 2014 a 2016, presidente e CEO da GE Capital Real Estate, de 2011 a 2014, e presidente e CEO da GE Capital Retail Finance (Synchrony Financial), de 2002 a 2011.

"Estou empolgado para assumir o comando da Equifax neste momento tão importante na história da empresa", disse Mark Begor. "A equipe fez progresso significativo nos últimos meses, para resolver uma série de questões bem-divulgadas, enquanto continuava a focar em fornecer novos produtos diferenciados e análises avançadas para dar suporte aos clientes. Darei prioridade à continuidade dos esforços da equipe de se comunicar de forma transparente e recuperar a confiança dos consumidores, clientes, acionistas e formuladores de políticas. E, mais importante, continuaremos a investir e fortalecer a segurança de TI e de dados. Como guardiã das informações sobre consumidores e clientes, proteger esses dados é prioridade da Equifax e minha também".

Mark Begor será o sucessor de Paulino do Rego Barros Jr., que esteve no cargo de CEO interino da Equifax desde setembro de 2017. Paulino anunciou que se aposentará da Equifax no início de 2019 e ajudará Mark Begor durante os meses de transição.

O presidente Feidler continuou: "Em nome da diretoria, gostaria de agradecer Paulino pela dedicação como CEO interino nos últimos seis meses. Ele interveio e orientou a empresa de forma muito competente em um momento crítico, e todos somos incrivelmente gratos pela sua liderança e dedicação à Equifax".

Além dos cargos supramencionados, Mark Begor está na diretoria da FICO e nas diretorias de várias empresas do portfólio da Warburg Pincus. Ele renunciará a esses cargos de diretoria antes do dia 16 de abril. Mark é graduado em finanças e marketing, pela Syracuse University, e tem MBA pelo Rensselaer Polytechnic Institute.

Sobre a Equifax

A Equifax é uma empresa global de soluções de informações, que utiliza dados exclusivos, análises inovadoras, tecnologia e experiência no setor para impulsionar empresas e indivíduos em todo o mundo, transformando conhecimento em ideias que ajudam a tomar decisões empresariais e pessoais mais bem-informadas.

Com sede em Atlanta, Geórgia, a Equifax opera ou tem investimentos em 24 países na América do Norte, América Central e do Sul, Europa e região Ásia-Pacífico. É membro do índice Standard & Poor's (S&P) 500®, e suas ações ordinárias são negociadas na Bolsa de Nova York (NYSE) sob o símbolo EFX. A Equifax tem 10.300 funcionários em todo o mundo.

Declarações prospectivas

Este comunicado contém declarações e informações prospectivas. Essas declarações podem ser identificadas por expressões de crenças, expectativas ou intenções, bem como por declarações que não são fatos históricos, incluindo as expectativas de desempenho futuro sob a liderança de nosso novo CEO. Vários fatores podem fazer com que os resultados reais sejam significativamente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo os fatores estabelecidos no relatório anual, que faz parte do formulário 10-K, no "Item 1. Business – Forward-Looking Statements" (Declarações prospectivas) e no "Item 1A. Risk Factors" (Fatores de risco) e em outros registros junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. As declarações prospectivas são feitas somente a partir da data deste comunicado, e a empresa rejeita qualquer obrigação de atualizá-las ou revisá-las, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

