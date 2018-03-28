Марк Бегор назначен главным исполнительным директором Equifax

Глава правления компании Марк Фейдлер (Mark L. Feidler) отметил: «По результатам комплексного отбора мы чрезвычайно рады приветствовать Марка в нашей команде. Бегор - высококвалифицированный специалист, обладающий внушительным опытом успешного руководства предприятиями самых разнообразных сегментов нашей отрасли, включая девять лет работы на руководящих постах в подразделении розничных кредитных карт General Electric, известном сегодня под названием Synchrony Financial, а также участие в совете директоров FICO. Его проверенные опытом лидерские качества, практический опыт, нацеленность на рост, финансовая «жилка», стратегическое мышление и ориентированность на клиентов делают его идеальным руководителем для обновлённой Equifax».

59-летний Марк Бегор переходит в Equifax из Warburg Pincus, где он занимал должность управляющего директора. В этой роли его деятельность была сконцентрирована на улучшение функциональных показателей портфельных компаний в составе корпоративных подразделений промышленных и коммерческих сервисов. Г-н Бегор присоединился к Warburg Pincus в 2016 году, после 35 лет работы в General Electric Company (GE). На протяжении своей длительной и успешной карьеры в GE он занимал ряд руководящих постов во многомиллиардных бизнес-подразделениях компании. В частности, с 2014 по 2016 гг. Марк Бергор был президентом и главным исполнительным директором GE Energy Management, с 2011 по 2014 гг. - президентом и главным исполнительным директором GE Capital Real Estate, а с 2002 по 2011 гг. занимал аналогичную должность в GE Capital Retail Finance (Synchrony Financial).

«Я очень рад встать у руля Equifax в поворотный момент в истории этой компании, - отметил г-н Бегор. - За последние несколько месяцев команда блестящих специалистов этого предприятия сумела достичь значимого прогресса в решении ряда проблем, получивших весьма широкую огласку, и при этом сохранила нацеленность на разработку новых уникальных продуктов и расширенных аналитических сервисов для поддержки наших клиентов. Моим главным приоритетом в новой должности станет продолжение усилий нашей команды по обеспечению прозрачной коммуникации и восстановлению репутации компании в глазах потребителей, клиентов, акционеров и директивных органов. И, что самое важное, мы продолжим вкладывать силы и средства в усовершенствование наших ИТ и безопасность данных. Защита этих данных является первоочередным приоритетом для Equifax и для меня лично, как для хранителя важной потребительской и клиентской информации».

Г-н Бергор заменит на этом посту Паулино до Рего Барроса-мл. (Paulino do Rego Barros, Jr.), с сентября 2017 года временно исполнявшего обязанности главного исполнительного директора Equifax. Паулино объявил о своём намерении выйти на пенсию в начале 2019 года, а до тех пор будет оказывать Марку Бергору всю необходимую поддержку в переходном периоде.

Марк Фейдлер добавил: «От имени совета директоров Equifax я хочу поблагодарить Паулино за его преданную службу в должности главного исполнительного директора на протяжении последних шести месяцев. Он пришёл к нам на выручку и показал себя чрезвычайно способным руководителем, успешно проведшим Компанию через столь сложный период, и мы чрезвычайно благодарны ему за верность нашим целям».

В дополнение к перечисленным выше должностям, г-н Бегор является членом совета директоров FICO и входит в состав правлений ряда портфельных компаний Warburg Pincus. Он сложит с себя свои обязанности в составе этих органов до даты вступления в новую должность, т.е. до 16 апреля. Марк Бергор имеет степень бакалавра финансов и маркетинга, полученную в Сиракузском университете, а также степень магистра бизнес-администрирования из Политехнического института Ренсселера.

О компании Equifax

Equifax - международный поставщик информационных решений, использующий уникальные данные, инновационные аналитические методы, технологии и отраслевые знания для предоставления организациям и частным лицам по всему миру возможности преобразовывать знания в аналитические выводы, помогающие им принимать более взвешенные решения по деловым и личным вопросам.

Компания Equifax с головным офисом в Атланте (штат Джорджия) осуществляет свою деятельность или располагает инвестициями в 24 странах Северной, Центральной и Южной Америки, Европы и Азиатско-тихоокеанского региона. Предприятие включено в индекс Standard & Poor's (S&P) 500®, а его простые акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом EFX. Штат сотрудников Equifax насчитывает 10 300 сотрудников по всему миру.

Прогностические заявления

Данный пресс-релиз содержит прогностические заявления и аналогичную информацию. Эти заявления характеризуются использованием фраз и оборотов, выражающих уверенность, ожидания или намерения. К прогностическим также относятся заявления, не являющиеся констатацией исторических фактов, включая прогнозы будущих функциональных показателей компании под руководством нового главного исполнительного директора. Под влиянием ряда факторов фактические результаты нашей деятельности могут значительно отличаться от предполагаемых прогностическими заявлениями. Некоторые из таких факторов изложены в разделах «Пункт 1. Бизнес - Прогностические заявления» и «Пункт 1А. Факторы риска» нашего ежегодного отчёта по форме 10-K, а также в других документах, подаваемых нами Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам США. Прогностические заявления актуальны только на момент публикации данного пресс-релиза, и Компания не несёт никакой ответственности за их обновление или пересмотр в результате получения новой информации, возникновения будущих событий или по иным причинам, за исключением случаев, когда обновления таких сведений требуют нормы законодательства.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Инес Гацмер (Ines Gutzmer)

Департамент корпоративных коммуникаций

mediainquiries@equifax.com

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SOURCE Equifax Inc.

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