Společnost Equifax jmenuje Marka Begora generálním ředitelem

Mark L. Feidler, předseda představenstva společnosti Equifax, uvedl: „Po provedení komplexního náboru je správní rada společnosti velmi potěšena, že může přivítat Marka v týmu Equifaxu. Je velmi zkušeným manažerem s dlouhou historií úspěšného vedení řady globálních průmyslových odvětví, které se týkají našeho podnikání, včetně jeho devítiletého vedení společnosti General Electric v oblasti retailových kreditních karet, nyní společnosti Synchrony Financial, jakož i členství ve správní radě společnosti FICO. Jeho prokázané vůdčí schopnosti, provozní znalosti, růstové zaměření, finanční prozíravost, strategická vize a orientace na zákazníka z něj činí správnou osobu, která bude vést Equifax do budoucnosti."

59letý pan Begor přišel do společnosti Equifax ze společnosti Warburg Pincus, kde působil jako výkonný ředitel a zaměřoval se na zlepšování provozních činností v rámci portfolií firem v divizi průmyslových a obchodních služeb. Do společnosti Warburg Pincus nastoupil v roce 2016 po 35leté kariéře v General Electric Company (GE). Během své dlouhé a úspěšné kariéry v GE pan Begor plnil řadu úloh v předních multimiliardových obchodních jednotkách společnosti, včetně prezidenta a generálního ředitele společnosti GE Energy Management od roku 2014 do roku 2016, prezidenta a generálního ředitele společnosti GE Capital Real Estate od roku 2011 do roku 2014 a prezidenta a generálního ředitele společnosti GE Capital Finance (Synchrony Financial) od roku 2002 do roku 2011.

„Jsem velmi rád, že mohu převzít kormidla společnosti Equifax v tak zásadním okamžiku v historii společnosti," řekl pan Begor. „Tým v posledních několika měsících uskutečnil smysluplný pokrok, když se vypořádal s řadou veřejně známých problémů a zároveň se soustředil na poskytování diferencovaných nových produktů a pokročilé analýzy na podporu našich zákazníků. Prioritou bude pokračovat v úsilí našeho týmu transparentně komunikovat a obnovit důvěru zákazníků, akcionářů a zákonodárců. A ze všech nejvíce budeme i nadále investovat a posilovat naše IT a bezpečnost dat. Pro mě jakožto správce zákazníků a zákaznických informací je ochrana těchto dat ústřední prioritou společnosti Equifax i pro mě osobně."

Pan Begor je nástupcem Paulina do Rego Barrose, Jr., který působil jako dočasný generální ředitel společnosti Equifax od září 2017. Pan Paulino oznámil, že ze společnosti Equifax odejde do důchodu počátkem roku 2019 a panu Begorovi bude v přechodném období příštích měsíců pomáhat.

Předseda společnosti pan Fiedler, pokračoval: „Jménem představenstva bych rád poděkoval panu Paulinovi za jeho odhodlanou službu v roli dočasného generálního ředitele v posledních šesti měsících. Vstoupil do společnosti a velmi dobře ji v tomto kritické období vedl a my jsme všichni neuvěřitelně vděční za jeho vedení a oddanost společnosti Equifax."

Kromě výše zmíněných rolí působí pan Begor v představenstvu společnosti FICO a v radách několika společností, které patří do portfolia Warburg Pincus. Z těchto míst odejde před svým vstupem do nové funkce dne 16. dubna. Získal bakalářský titul v oblasti financí a marketingu na univerzitě v Syracuse a titul MBA v Polytechnickém institutu Rensselaer.

O společnosti Equifax

Equifax je globální společnost zabývající se řešením informačních technologií, která využívá zvláštní data, inovativní analýzy, technologické a odborné znalosti z oblasti průmyslu, aby umožnila organizacím a jednotlivcům na celém světě přeměňovat znalosti na poznatky, které pomáhají činit informovanější obchodní a osobní rozhodnutí.

Společnost Equifax, která sídlí v Atlantě ve státě Georgia, působí nebo investuje ve 24 zemích v Severní Americe, Střední a Jižní Americe, Evropě a v oblasti Asie a Tichomoří. Je členem indexu Standard & Poor's (S&P) 500® a její akcie jsou obchodovány na burze New York Stock Exchange (NYSE) pod symbolem EFX. Společnost Equifax zaměstnává po celém světě 10 300 zaměstnanců.

