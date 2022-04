Equipe InstaForex Loprais estreia no jogo Dakar 2022

O piloto de rali tcheco é líder da equipe InstaForex Loprais. A InstaForex tem sido sua principal patrocinadora desde 2018. Ales Loprais pilota um caminhão de rali produzido pela Tatra, um dos fabricantes de automóveis mais antigos do mundo.

O piloto obteve a sua primeira vitória na maratona Silk Way 2011, tornou-se o melhor piloto do Dakar 2013 e estabeleceu muitos recordes pessoais em seu lendário caminhão.

Em 2022, este super caminhão com o logotipo da InstaForex surgiu pela primeira vez no simulador de corrida de Dakar. Os desenvolvedores fizeram um ótimo trabalho com o projeto do caminhão Tatra, trabalhando cuidadosamente em todos os detalhes.

A nova versão do simulador Dakar do estúdio Bigmoon Entertainment acabou se tornando a corrida de rali off-road mais épica já criada. Sem dúvida, o jogo pode figurar entre os dez melhores games de 2022.

De acordo com as últimas estimativas, mais de um milhão de jogadores desfrutaram da versão anterior do simulador Dakar, que foi lançado há quatro anos. Os desenvolvedores estão confiantes de que o novo videogame fará uma estreia igualmente impressionante devido a gráficos mais realistas, novas missões interessantes e um catálogo atualizado da tripulação.

É uma honra para toda equipe participar da corrida virtual de Dakar. Os competidores devem mostrar resultados realmente impressionantes em competições reais.

Por várias temporadas, a equipe da InstaForex Loprais obteve excelentes pontuações. O líder da equipe, Ales Loprais, observou que sua equipe não teria apresentado um desempenho tão extraordinário sem o apoio da InstaForex. A empresa oferece assistência abrangente à equipe durante as etapas preliminares e as corridas.

Sobre a InstaForex

A InstaForex é uma corretora internacional que presta serviços financeiros para traders profissionais e novatos. De propriedade do grupo InstaFintech, a empresa oferece vários tipos de contas, condições de trading favoráveis e uma ampla gama de instrumentos (moedas, CFDs, ações, mercados de futuros, criptomoedas). As vantagens da corretora já foram reconhecidas por mais de sete milhões de traders em todo o mundo.

