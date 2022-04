Team InstaForex Loprais debütiert im Spiel Dakar 2022

LIMASSOL, Zypern, 30. April 2022 /PRNewswire/ -- Bigmoon Entertainment Studio hat eine neue Version des Dakar-Rennsimulators veröffentlicht. Der legendäre Ales Loprais und sein Navigator am Steuer des Tatra-Trucks erscheinen im Rallye-Rennspiel von 2022.

Der bekannte Pilot Ales Loprais ist seit 10 Jahren ein Markenbotschafter des internationalen Fintech-Unternehmens InstaForex. Er nimmt regelmäßig an der anspruchsvollen jährlichen Dakar-Rallye sowie an der zweitwichtigsten internationalen Silk Way Rallye teil.