E&R Engineering ouvre officiellement un bureau à Portland, étend sa double présence aux États-Unis, et lance les services d'intégration de l'automatisation (AIS)

HILLSBORO, Oregon et KAOHSIUNG, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le fournisseur d'équipement de semi-conducteurs E&R Engineering Corp. (8027.TW) a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Hillsboro, Portland. Après l'établissement de son site de Phoenix, en Arizona, ce deuxième centre nord-américain marque une étape importante dans la fourniture d'une assistance localisée au sein de l'écosystème américain des semi-conducteurs.

Plus proche de ses principaux clients, avec une visibilité sur les commandes jusqu'en 2027

E&R Engineering Opens Portland Office, Launches AIS Automation Integration Services in North America

Stimulée par l'explosion de la demande d'emballages avancés, la stratégie à deux sites d'E&R (Portland et Phoenix) garantit une « réponse en temps réel » aux clients de premier ordre. Kevin Chang, directeur général d'E&R USA, a indiqué que la visibilité sur les commandes sur le marché nord-américain s'étendait désormais jusqu'à 2027. Notre stratégie à deux sites, Portland et Phoenix, renforce considérablement notre capacité de service pour les clients de premier ordre et raccourcit les cycles d'assistance technique. Notamment, la première collaboration d'E&R Phoenix avec des partenaires industriels fournira conjointement un service après-vente et des pièces détachées aux clients finaux nord-américains.

AIS : un nouveau moteur de recettes

S'appuyant sur sa vaste expérience en matière d'intégration matériel-logiciel, E&R introduit sa solution AIS (service d'intégration de l'automatisation) en Amérique du Nord. Contrairement aux offres traditionnelles d'équipement unique, AIS intègre plusieurs modules de processus dans des systèmes unifiés et personnalisés. Ce modèle « de la conception à la mise en œuvre » a déjà permis d'obtenir des commandes et a commencé à contribuer au chiffre d'affaires. E&R s'attend à une croissance significative entre fin 2026 et 2027, à mesure que l'AIS sera plus largement adopté dans la fabrication avancée.

Création d'une plateforme de partenaires taïwanais et américains dans le domaine des semi-conducteurs

Kevin Chang a également indiqué que le bureau de Portland faisait office de « plateforme de partenaires dans le domaine des semi-conducteurs », qui relie les homologues du secteur et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement taïwanais au marché américain. Cela permet de relier les écosystèmes taïwanais et américains en vue de la concurrence mondiale, plusieurs partenaires allant déjà au devant des clients finaux pour intégrer les chaînes d'approvisionnement taïwanaises.

À l'appui de son expansion, E&R Engineering a annoncé une vaste campagne de recrutement en Amérique du Nord pour des postes clés :

Ingénieurs de service sur le terrain : assurer la maintenance des équipements sur site et l'optimisation des processus.

: assurer la maintenance des équipements sur site et l'optimisation des processus. Gestionnaires de projet : gérer la coordination de projets multinationaux et les solutions AIS, en facilitant l'alignement entre les clients et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement.

À propos de E&R Engineering

Fondée en 1988, E&R Engineering Corp. (8027.TW) est spécialisée dans la R&D et la fabrication d'équipements de traitement pour les industries des semi-conducteurs, des circuits imprimés flexibles et des LED. Avec des atouts majeurs dans les applications laser, le nettoyage au plasma et l'automatisation de précision, E&R est devenue un partenaire stratégique indispensable pour les leaders mondiaux de l'industrie, fournissant des services techniques d'excellence par l'intermédiaire de son réseau mondial.

Site internet d'E&R : https://en.enr.com.tw/

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