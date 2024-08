E&R présentera des substrats en verre et des technologies avancées à SEMICON Taiwan 2024

KAOHSIUNG, 27 août 2024 /PRNewswire/-- E&R (8027.TWO), un fournisseur avancé de laser et de plasma, marque son 30e anniversaire avec des avancées significatives en matière de technologie et de recherche. À SEMICON Taiwan 2024, E&R présentera plusieurs thèmes principaux, notamment les substrats en verre en tant que matériau critique pour l'emballage avancé de la prochaine génération, l'emballage au niveau du panneau Fan-Out (FOPLP), ainsi que leurs dernières technologies laser et plasma, et les solutions d'inspection Raman pour les processus d'emballage avancés.

Solutions et écosystème pour les substrats en verre

S'appuyant sur sa propre technologie TGV, E&R a formé l'écosystème E-Core System Glass Substrate, un consortium de fournisseurs locaux d'équipements de semi-conducteurs, d'équipements de vision et d'inspection, de matériaux semi-conducteurs et de fabricants de composants clés de premier plan. Ensemble, ils ont mis au point une technologie de base pour les substrats en verre : le traitement Glass Core. Pour la première fois, E&R présentera publiquement un échantillon de noyau de verre de 515*510 mm, fruit de la collaboration de l'alliance, qui englobe des processus tels que la modification au laser, la gravure humide et la pulvérisation de la couche d'ensemencement. Il s'agit du premier résultat public des efforts conjoints des entreprises locales taïwanaises.

En outre, E&R propose des services de biseautage et de polissage au laser spécialement conçus pour la découpe du verre au laser après l'ABF (Ajinomoto Build-up Film).

FOPLP (Fan-Out Panel Level Packaging)

E&R fournit des équipements de production de masse pour les processus FOPLP (Fan-Out Panel Level Packaging), avec des tailles allant de 300*300 mm à 700*700 mm. Ces équipements comprennent le marquage et la découpe au laser, le nettoyage au plasma après le perçage, le désencollage, le décollement au laser, le décollement au plasma après le décollement et le perçage ABF. Avec d'excellentes capacités de traitement des déformations jusqu'à 16 mm, l'équipement assure une production à haut rendement.

Découpage par plasma - Découpage de petites pièces

E&R propose une solution hybride combinant le rainurage laser et le découpage plasma, avec un contrôle précis des canaux de découpe entre 10μm et 30μm. Au-delà de la fabrication d'équipements, E&R fournit également un service tout-en-un de découpage de petites matrices, permettant la transformation de plaquettes en petites matrices de formes variées, telles que des hexagones, des cercles ou des formes MPR, répondant ainsi aux divers besoins des clients.

Vous êtes cordialement invité à visiter E&R à SEMICON Taiwan 2024, Stand #N0968, 4F, Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1, pour explorer les dernières tendances dans la technologie des processus d'emballage avancés.

SEMICON Taiwan 2024 - Informations sur le stand E&R

Emplacement : Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1

Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1 Informations sur le stand : 4F, #N0968

4F, #N0968 Date : Du 4 au 6 septembre 2024

Du 4 au 6 septembre 2024 https://www.enr.com.tw/

CONTACT : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2489133/E_R_Showcase_Glass_Substrates_Advanced_Technologies_SEMICON_Taiwan_2024.jpg