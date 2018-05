Erfahrenes Experten-Team aus der Telekom-Branche stellt The Sphere vor - eine globale Umgebung auf Blockchain-Basis, unterstützt durch 6 Millionen US-Dollar vom Kapitalmarkt

Das Team von The Sphere, das aus erfahrene Experten aus der Telekom-Branche besteht und das mit Fachwissen und einer fundierten Strategie aufwarten kann, hat diese einzigartige Umgebung von Grund auf entwickelt, um so die echten Herausforderungen des Markts zu lösen: sinkende Margen, Betrug und wirtschaftlich nicht tragfähige Bedingungen. Das Herz der Umgebung von The Sphere, die Plattform für den Austausch in Echtzeit, gibt Unternehmen die Möglichkeit, ihre Dienste unmittelbar anzubieten, zu kaufen und weiterzuverkaufen. Und das alles in einem auf der finanziellen Ebene sicheren und gleichzeitig dynamischen Umfeld. Der Live-Austausch dient als ein neutraler Treffpunkt für den Handel und für das Netzwerk, wobei hier die technischen und finanziellen Leistungen über die gesamte Handelskette hinweg optimal zum Einsatz kommen.

„Die Telekommunikationsbranche steht derzeit an einem Scheideweg", sagte Yariv Trabelsi, CTO von The Sphere. „Sie muss sich weiterentwickeln, um weiterhin eine Rolle zu spielen und um Geld zu verdienen. Die üblichen Margen im mittleren Marktsegment lagen früher mal bei 10 bis 12 Prozent. Jetzt bewegen sie sich auf drei Prozent oder noch weniger zu. Inzwischen kämpft man aufseiten des Einzelhandels mit immer mehr und immer heftigeren Betrugsfällen. Da wir uns als altgediente Branchenkenner Sorgen darüber machen, haben wir uns entschieden, diese Probleme mithilfe von The Sphere zu lösen, bei dessen Entwicklung wir immer ein Ohr am Markt hatten – und das hier soll erst der Anfang sein."

Bleiben Sie auf dem Laufenden unter www.TheSphere.IO und folgen Sie dem Start und den weiteren Entwicklungen. Wenn sie mehr über The Sphere erfahren möchten, schreiben sie eine E-Mail an info@thesphere.io. Das Team ist vom 6. bis zum 9. Mai auf der ITW in Chicago dabei.

Informationen zu The Sphere

The Sphere ist eine globale Telekommunikationsumgebung, die um eine Tauschplattform herum aufgebaut ist. Sie ermöglicht leichteres und grenzenloses Mehrparteien-Chain-Trading, Routing und Abrechnungen in Echtzeit. Sie sorgt für optimale Geschäftsabläufe, weniger Aufwand bei der Netzwerkinfrastruktur, maximalen Umsatz und größere Margen. Unsere patentierte Blockchain-Technologie hilft Netzbetreibern, Dienstanbietern und Wiederverkäufern, ineffiziente wirtschaftliche Bedingungen zu beseitigen, Herausforderungen beim Betrieb zu meistern und finanzielle Risiken zu vermeiden – für den Telekommunikationsmarkt von heute und von morgen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.TheSphere.IO.

Ansprechpartner für Medienanfragen:

Jaymie Scotto & Associates (JSA)

+1 866.695.3629 Durchw. 13

jsa_sphere@jsa.net

