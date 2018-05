Team van ervaren experts uit de telecombranche gaat The Sphere onthullen, een door blockchain aangedreven wereldwijd ecosysteem, ondersteund door $ 6 miljoen aan kapitaalinvestering

Met een deskundige visie en een duidelijke strategie heeft het team van The Sphere, met haar ervaren medewerkers uit de telecombranche, dit unieke ecosysteem volledig ontwikkeld om daadwerkelijke uitdagingen in de markt op te lossen, zoals afnemende marges, fraude en inefficiënties. Het live uitwisselingsplatform van The Sphere, dat de kern vormt van het ecosysteem, maakt het voor bedrijven mogelijk diensten direct aan te bieden, te kopen en wederverkopen in een financieel veilige maar dynamische omgeving. De directe uitwisseling is een neutraal commercieel en netwerkgericht ontmoetingspunt, waarmee technische en financiële inspanningen in de volledige handelsketen worden geoptimaliseerd.

"De telecombranche bevindt zich op een keerpunt", zei Yariv Trabelsi, CTO van The Sphere. "De branche moet zich ontwikkelen om relevant te blijven en winst te maken. Gemiddelde marges in het middensegment lagen tussen de 10 en 12 procent; nu zitten ze dichter bij de drie procent of minder. In de tussentijd moet de verkoopzijde hard werken om de mate en ernst van de voorkomende fraude te beperken. Als bezorgde ervaren deskundigen in de telecombranche hebben wij geprobeerd deze uitdagingen op te lossen door The Sphere te ontwikkelen, een aardverschuiving voor de markt - en dit is nog maar het begin."

Volg op www.TheSphere.IO de lancering en andere ontwikkelingen. Stuur voor meer informatie over The Sphere een e-mail aan info@thesphere.io. Het team zal ITW bijwonen, dat op 6-9 mei plaatsvindt in Chicago.

Over The Sphere

The Sphere is een wereldwijd ecosysteem voor telecommunicatie, waarin een uitwisselingsplatform centraal staat, en waardoor onbeperkte ketenhandel met meerdere partijen, routing en financiële transacties in real-time mogelijk worden gemaakt. Het stroomlijnt zakelijke producten, beperkt de netwerkinfrastructuur, zorgt voor een maximalisering van inkomsten en vergroot marges. Onze gepatenteerde, op blockchain gebaseerde technologie stelt telefoonmaatschappijen, netwerkleveranciers en wederverkopers in staat commerciële inefficiënties, operationele uitdagingen en financiële bedreigingen in de telecommarkt van vandaag en morgen weg te nemen. Ga voor meer informatie naar www.TheSphere.IO.

