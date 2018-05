Une équipe de professionnels chevronnés du secteur des télécommunications s'apprête à dévoiler The Sphere, un écosystème mondial alimenté par la blockchain, appuyé par un investissement capitalistique de 6 millions $

Grâce à une vision experte et à une solide stratégie, l'équipe de The Sphere, composée de professionnels chevronnés du secteur des télécommunications, a créé cet écosystème singulier depuis la base, afin de résoudre des difficultés réelles sur le marché, telles que le déclin des marges, la fraude et les inefficiences. La plateforme boursière en direct de The Sphere, qui forme le cœur de l'écosystème, permet aux organisations de proposer, d'acheter et de revendre des services de manière instantanée, dans un environnement à la fois dynamique et financièrement sécurisé. Cette bourse en direct constitue un point de rencontre commercial et de réseau neutre, optimisant les efforts techniques et financiers sur la chaîne de transactions.

« Le secteur des télécommunications se situe à une croisée des chemins », a déclaré Yariv Trabelsi, directeur technique de The Sphere. « Il a besoin d'évoluer pour demeurer important et générer des profits. Autrefois, sur le marché intermédiaire, les marges se situaient habituellement entre 10 et 12 pour cent ; aujourd'hui, elles sont plus proches de trois pour cent, voire inférieures. Dans le même temps, du côté des détaillants, il est aujourd'hui difficile de gérer le nombre croissant et la gravité des fraudes. En tant que professionnels chevronnés du secteur des télécommunications, et compte tenu de nos inquiétudes, nous avons décidé de résoudre ces difficultés en créant The Sphere, qui constitue une évolution révolutionnaire pour le marché — et cela ne fait que commencer. »

Suivez nous sur www.TheSphere.IO pour ne rien manquer du lancement et des autres événements. Pour en savoir plus sur The Sphere, veuillez adresser un courrier électronique à info@thesphere.io. L'équipe assistera à l'événement ITW, qui aura lieu du 6 au 9 mai à Chicago.

À propos de The Sphere

The Sphere est un écosystème mondial de télécommunications dont le cœur consiste en une plateforme boursière qui facilite les transactions multipartites en chaîne, l'acheminement et les règlements financiers en temps réel, de manière illimitée. The Sphere harmonise les processus d'affaires, réduit l'infrastructure de réseau, maximise le chiffre d'affaires, et augmente les marges. Notre technologie blockchain brevetée permet aux opérateurs, prestataires et revendeurs de supprimer les inefficiences commerciales, les difficultés opérationnelles et les menaces financières sur le marché des télécommunications d'aujourd'hui et de demain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.TheSphere.IO.

