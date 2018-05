Uma equipe de veteranos do setor de telecomunicações lança o The Sphere, um ecossistema global com base em blockchain, com US$ 6 milhões de investimento de capital

Munida de visão especializada e estratégia estável, a equipe de veteranos do setor de telecomunicações do The Sphere criou esse ecossistema singular a partir do zero, para resolver os desafios reais do mercado, como a diminuição das margens, fraudes e ineficiências. A plataforma de troca ao vivo do The Sphere, que serve como o núcleo do ecossistema, permite que as organizações ofereçam, comprem e revendam serviços instantaneamente, em um ambiente financeiramente seguro e dinâmico. A transmissão ao vivo é um ponto de encontro neutro de comercialização e de rede, otimizando os esforços técnicos e financeiros em toda a cadeia comercial.

"O setor de telecomunicações está em uma encruzilhada", afirmou Yariv Trabelsi, diretor de tecnologia do The Sphere. "É preciso evoluir para continuar relevante e gerar lucro. As margens comuns do mercado intermediário costumavam ficar entre 10% e 12%. Agora, estão mais próximas de 3% ou menos. Enquanto isso, o setor do varejo está lutando para lidar com a crescente quantidade e gravidade das fraudes. Veteranos do setor de telecomunicações, estamos preocupados e decidimos resolver esses desafios criando o The Sphere, que é um desenvolvimento sísmico para o mercado. E isso é só o começo".

Sintonize-se no site www.TheSphere.IO para acompanhar o lançamento e outros acontecimentos. Para saber mais sobre o The Sphere, envie e-mail para info@thesphere.io. A equipe está participando da ITW (Semana internacional de telecomunicações), de 6 a 9 de maio em Chicago.

Sobre o The Sphere

O The Sphere é um ecossistema global de telecomunicações, com uma plataforma central de intercâmbio, facilitando as negociações em cadeia, o roteamento e as liquidações financeiras ilimitadas e entre várias partes em tempo real. Simplifica os processos comerciais, reduz a infraestrutura de rede, maximiza as receitas e aumenta a margem. Sua tecnologia patenteada de blockchain permite que operadoras e os revendedores eliminem as ineficiências comerciais, os desafios operacionais e as ameaças financeiras do mercado de telecomunicações atuais e futuras. Para obter mais informações, visite o site www.TheSphere.IO.

