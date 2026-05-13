ERGEBNISSE DER ADECCO GROUP FÜR Q1 2026

Starkes Umsatzwachstum, Marktanteilsgewinne und verbesserte Rentabilität, gestützt durch konsequente Umsetzung

ZÜRICH, Schweiz, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- AD-HOC-MELDUNG gemäss Art. 53 der Kotierungsvorschriften der SIX Swiss Exchange

HIGHLIGHTS

Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums um +5,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Anhaltend starke Marktanteilsgewinne: Konzern +365 Basispunkte, Adecco +210 Basispunkte im Vergleich zu den wichtigsten Wettbewerbern

Von GBU, Adecco, +7 % im Jahresvergleich, mit Wachstum in allen Regionen, angeführt von Amerika +15 %, APAC +8 % und EMEA (ohne Frankreich) +7 %. Akkodis -1% gegenüber dem Vorjahr; LHH -1 % gegenüber dem Vorjahr

Solide Bruttomarge von 18,8 %, ein Rückgang um -40 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr, was den aktuellen Geschäftsmix widerspiegelt

EBITA €148 Millionen ohne Einmaleffekte, +24 % gegenüber dem Vorjahr

Robuste EBITA-Marge von 2,6 % ohne Einmaleffekte, +20 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr: Höhere Absatzmengen und Preise sowie ein striktes Kostenmanagement sorgen für eine verbesserte Rentabilität, bei einer Produktivitätssteigerung von +4 % im Vergleich zum Vorjahr und einem DDR von über 100 %

Operatives Ergebnis €127 Millionen, +28 % gegenüber dem Vorjahr; Nettoergebnis €69 Millionen, +41 % gegenüber dem Vorjahr

Unverwässertes EPS 0,41 €, +40 % gegenüber dem Vorjahr; bereinigtes EPS 0,50 €, +6 % gegenüber dem Vorjahr

Starke Cash-Conversion-Rate von 94 % im letzten Zwölfmonatszeitraum, operativer Cashflow von -178 Millionen Euro, Abbau des Betriebskapitals aufgrund eines stärkeren Umsatzwachstums und im Rahmen der üblichen saisonalen Schwankungen

ND/EBITDA -0,2x gegenüber dem Vorjahr, im Einklang mit dem Schuldenabbau zum Jahresende 2025

Das positive Volumenwachstum setzt sich auch in diesem Quartal bislang fort

Denis Machuel, Geschäftsführer der Adecco Group, kommentierte:

„Unsere Strategie in Verbindung mit einer konsequenten Umsetzung hat uns einen starken Start ins Jahr 2026 beschert und unsere Dynamik aufrechterhalten. Wachstum und Kostendisziplin verbessern die Rentabilität. Dies ist das vierte Quartal unseres Wachstums: mit 5,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wir konnten unseren Marktanteil um weitere 365 Basispunkte steigern und gleichzeitig solide Bruttomargen sowie ein robustes EBITA aufrechterhalten."

„Adecco entwickelt sich weiterhin besser als der Markt, mit Wachstum in allen Regionen und zweistelligen Zuwächsen in Iberien, den nordischen Ländern, Nordamerika, Lateinamerika und Asien. Akkodis stabilisiert seine Umsätze und verbessert die Rentabilität. LHH erzielte eine zweistellige EBITA-Marge, angetrieben durch starkes Wachstum in den Bereichen Career Transition und Ezra."

„Unsere Technologieagenda wurde durch den weiteren Einsatz agentenbasierter KI in neuen Märkten auf unserer digitalen Plattform vorangetrieben, was die Besetzungsquoten steigerte, die Zeit bis zur Besetzung verkürzte und gleichzeitig das Erlebnis für Kandidaten und Personalvermittler verbesserte."

Vollständige Pressemitteilung

Webcast-Details | Investoren & Analysten

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investorenbeziehungen [email protected] +41 (0)44 878 88 88 Pressestelle [email protected] +41 (0) 79 876 09 21

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2608173/5966668/The_Adecco_Group_Logo.jpg