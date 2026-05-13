Resultados del Grupo Adecco en el primer trimestre de 2026

Fuerte crecimiento de los ingresos, aumento de la cuota de mercado y mejora de la rentabilidad, respaldados por una ejecución rigurosa

ZÚRICH, Suiza, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ANUNCIO AD HOC de conformidad con el art. 53 de las Reglas de Cotización de SIX Swiss Exchange.

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Aceleración del crecimiento orgánico de los ingresos en un +5,3% TDA interanual.

Continuación del fuerte aumento de la cuota de mercado: Grupo +365 puntos básicos, Adecco +210 puntos básicos frente a sus principales competidores.

Por GBU, Adecco +7 % interanual, con crecimiento en todas las regiones, liderado por América +15 %, APAC +8 % y EMEA excl. Francia +7 %. Akkodis -1 % interanual; LHH -1 % interanual.

Un saludable margen bruto del 18,8 %, -40 puntos básicos interanual, que refleja la composición actual del negocio.

EBITA de 148 millones de euros, excluyendo partidas extraordinarias, +24 % interanual.

Sólido margen EBITA del 2,6 % excluyendo partidas extraordinarias, +20 puntos básicos interanual: mayores volúmenes y precios, una gestión de costes rigurosa impulsa una mayor rentabilidad, con una productividad del +4 % interanual y un DDR >100 %.

Ingresos de explotación: 127 millones de euros, +28 % interanual; Beneficio neto: 69 millones de euros, +41 % interanual.

BPA básico: 0,41 €, +40 % interanual; BPA ajustado: 0,50 €, +6 % interanual.

Sólida conversión de efectivo del 94 % en los últimos doce meses, flujo de caja operativo de -178 millones de euros, absorción de capital de trabajo impulsada por un mayor crecimiento de los ingresos y en línea con la estacionalidad normal.

ND/EBITDA -0,2x interanual, en línea con el desapalancamiento de fin de año 2025.

Continúa la tendencia positiva en los volúmenes registrados hasta la fecha en este trimestre.

Denis Machuel, consejero delegado del Grupo Adecco, comentó:

"Nuestra estrategia, combinada con una ejecución rigurosa, nos brindó un sólido comienzo en 2026 y mantuvo nuestro impulso. El crecimiento y la disciplina en los costes están mejorando la rentabilidad. Este es nuestro cuarto trimestre consecutivo de crecimiento: un 5,3 % interanual. Ganamos otros 365 puntos básicos de participación, manteniendo márgenes brutos saludables y un EBITA robusto".

"Adecco continúa superando al mercado con crecimiento en todas las regiones y aumentos de dos dígitos en Iberia, los países nórdicos, Norteamérica, Latinoamérica y Asia. Akkodis está estabilizando sus ingresos y mejorando su rentabilidad. LHH logró un margen EBITA de dos dígitos, impulsado por un fuerte crecimiento en Transición Profesional y Ezra".

"Nuestra estrategia tecnológica avanzó con nuevas implementaciones de IA en nuevos mercados a través de nuestra plataforma digital, lo que aumentó las tasas de cobertura de vacantes y redujo el tiempo necesario para cubrirlas, al tiempo que mejoró la experiencia tanto del candidato como del reclutador".

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