Resultados del Grupo Adecco en el primer trimestre de 2026

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May 13, 2026, 05:46 ET
Fuerte crecimiento de los ingresos, aumento de la cuota de mercado y mejora de la rentabilidad, respaldados por una ejecución rigurosa
ZÚRICH, Suiza, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ANUNCIO AD HOC de conformidad con el art. 53 de las Reglas de Cotización de SIX Swiss Exchange.
INFORMACIÓN DESTACADA
- Aceleración del crecimiento orgánico de los ingresos en un +5,3% TDA interanual.
- Continuación del fuerte aumento de la cuota de mercado: Grupo +365 puntos básicos, Adecco +210 puntos básicos frente a sus principales competidores.
- Por GBU, Adecco +7 % interanual, con crecimiento en todas las regiones, liderado por América +15 %, APAC +8 % y EMEA excl. Francia +7 %. Akkodis -1 % interanual; LHH -1 % interanual.
- Un saludable margen bruto del 18,8 %, -40 puntos básicos interanual, que refleja la composición actual del negocio.
- EBITA de 148 millones de euros, excluyendo partidas extraordinarias, +24 % interanual.
- Sólido margen EBITA del 2,6 % excluyendo partidas extraordinarias, +20 puntos básicos interanual: mayores volúmenes y precios, una gestión de costes rigurosa impulsa una mayor rentabilidad, con una productividad del +4 % interanual y un DDR >100 %.
- Ingresos de explotación: 127 millones de euros, +28 % interanual; Beneficio neto: 69 millones de euros, +41 % interanual.
- BPA básico: 0,41 €, +40 % interanual; BPA ajustado: 0,50 €, +6 % interanual.
- Sólida conversión de efectivo del 94 % en los últimos doce meses, flujo de caja operativo de -178 millones de euros, absorción de capital de trabajo impulsada por un mayor crecimiento de los ingresos y en línea con la estacionalidad normal.
- ND/EBITDA -0,2x interanual, en línea con el desapalancamiento de fin de año 2025.
- Continúa la tendencia positiva en los volúmenes registrados hasta la fecha en este trimestre.
Denis Machuel, consejero delegado del Grupo Adecco, comentó:
"Nuestra estrategia, combinada con una ejecución rigurosa, nos brindó un sólido comienzo en 2026 y mantuvo nuestro impulso. El crecimiento y la disciplina en los costes están mejorando la rentabilidad. Este es nuestro cuarto trimestre consecutivo de crecimiento: un 5,3 % interanual. Ganamos otros 365 puntos básicos de participación, manteniendo márgenes brutos saludables y un EBITA robusto".
"Adecco continúa superando al mercado con crecimiento en todas las regiones y aumentos de dos dígitos en Iberia, los países nórdicos, Norteamérica, Latinoamérica y Asia. Akkodis está estabilizando sus ingresos y mejorando su rentabilidad. LHH logró un margen EBITA de dos dígitos, impulsado por un fuerte crecimiento en Transición Profesional y Ezra".
"Nuestra estrategia tecnológica avanzó con nuevas implementaciones de IA en nuevos mercados a través de nuestra plataforma digital, lo que aumentó las tasas de cobertura de vacantes y redujo el tiempo necesario para cubrirlas, al tiempo que mejoró la experiencia tanto del candidato como del reclutador".
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