RÉSULTATS DU GROUPE ADECCO AU PREMIER TRIMESTRE 2026

Forte croissance du chiffre d'affaires, augmentation des parts de marché et hausse de la rentabilité, grâce à une exécution rigoureuse

ZURICH, Suisse, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- COMMUNIQUÉ AD HOC conformément à l'art. 53 du Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange

POINTS FORTS

Accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires de +5,3 % TDA en glissement annuel

Poursuite de la forte progression des parts de marché : Groupe +365 points de base, Adecco +210 points de base par rapport aux principaux concurrents

Par unité opérationnelle mondiale (GBU), Adecco, +7 % en glissement annuel, avec une croissance dans toutes les régions, menée par les Amériques +15 %, l'APAC +8 % et l'EMEA hors France +7 %. Akkodis -1 % par rapport à l'année précédente ; LHH -1 % em glissement annuel

Marge brute saine de 18,8 %, -40 points de base en glissement annuel, reflétant le mix d'activités actuel

EBITA 148 millions d'euros hors éléments exceptionnels, +24 % en glissement annuel

Marge EBITA robuste de 2,6 % hors éléments exceptionnels, +20 points de base en glissement annuel : Augmentation des volumes et des prix, gestion rigoureuse des coûts pour une meilleure rentabilité, avec une productivité en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente et un taux de retour sur investissement (DDR) supérieur à 100 %.

Résultat d'exploitation 127 millions d'euros, +28 % en glissement annuel ; Résultat net 69 millions d'euros, +41 % en glissement annuel

Bénéfice par action (BPA) de base : 0,41 euros, +40 % en glissement annuel ; BPA ajusté : 0,50 euros, +6 % en glissement annuel

Forte conversion de trésorerie de 94 % sur les douze derniers mois, flux de trésorerie d'exploitation de -178 millions d'euros, absorption du fonds de roulement grâce à une croissance plus forte du chiffre d'affaires, et en ligne avec la saisonnalité normale.

Ratio dette nette/EBITDA de -0,2x en glissement annuel, conforme à la trajectoire de désendettement prévue jusqu'à la fin 2025.

Poursuite de la dynamique positive des volumes depuis le début du trimestre

Denis Machuel, PDG du groupe Adecco, a commenté :

« Notre stratégie, combinée à une exécution rigoureuse, a permis de démarrer l'année 2026 sur les chapeaux de roue et de poursuivre sur notre lancée. La croissance et la discipline en matière de coûts améliorent la rentabilité. Il s'agit de notre quatrième trimestre de croissance : à 5,3 % en glissement annuel. Nous avons encore gagné 365 points de base de parts de marché, tout en conservant des marges brutes saines et un EBITA solide.

Adecco continue de surpasser le marché grâce à une croissance dans toutes les régions et à des augmentations à deux chiffres en Péninsule Ibérique, dans les pays nordiques, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie. Akkodis stabilise ses revenus et améliore sa rentabilité. LHH a réalisé une marge EBITA à deux chiffres, grâce à la forte croissance de Career Transition et d'Ezra.

Notre programme technologique a progressé grâce à de nouveaux déploiements d'IA agentique sur de nouveaux marchés sur notre plateforme numérique, permettant d'augmenter les taux de recrutement et de réduire les délais d'embauche, tout en améliorant l'expérience des candidats et des recruteurs ».

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