Erickson Coaching International remporte le Prix de l'impact du coaching de l'International Coaching Federation 2024

VANCOUVER, BC, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le fournisseur mondial de formation en coaching Erickson Coaching International a été nommé Distinguished Coach Education Provider of 2024 lors de la remise des prix Impact de l'International Coaching Federation (ICF). Cette reconnaissance intervient juste avant le 45e anniversaire d'Erickson, qui célèbre son impact sur la profession de coach. Ce prix souligne le rôle d'Erickson dans le développement d'entraîneurs exceptionnels et accrédités.

Pour célébrer le prix et son anniversaire, Erickson offrira 45 bourses d'études liées au coaching à des particuliers et à des organisations.

"Nos Coaching Impact Awards reçoivent des nominations du monde entier", a déclaré Stephanie Norris, directrice des prix de l'ICF. "Erickson Coaching International est un pilier de la formation mondiale en coaching depuis plus de quarante ans. Leur engagement à accroître l'impact du coaching dans le monde entier les a placés en tête des candidats à notre prix "Distinguished Coach Education Provider".

L'ICF, l'organisme mondial de certification du coaching, a honoré Erickson lors d'une cérémonie de remise de prix en personne à Athènes, en Grèce, le 28 octobre. Ce prix récompense l'excellence en matière de formation des entraîneurs et d'impact global. Erickson propose des formations dans plus de 14 langues et dans 43 lieux, à la fois en ligne et en personne, ce qui en fait l'organisme de formation de coachs le plus universel au monde.

Louise Hendey, PDG d'Erickson Coaching International, a déclaré : "C'est un moment de fierté pour les coachs formés par Erickson dans le monde entier, ainsi que pour les facilitateurs et les partenaires qui dispensent notre formation de coachs dans le monde entier. Nous sommes convaincus que le coaching représente l'avenir du leadership, et nous sommes ravis de mener cette transformation mondiale, une conversation axée sur les solutions à la fois".

Marilyn Atkinson, fondatrice d'Erickson Coaching, a déclaré : "Erickson est synonyme de potentiel humain. Sur 81, il est incroyable de voir que ma vision d'un monde axé sur les solutions est réalisée par des coachs qui ont un impact positif dans le monde entier. Le coaching n'est pas seulement un outil de productivité, mais aussi un vecteur d'autonomisation. Chez Erickson, nous vivons cette conviction tous les jours grâce à des partenariats d'entraînement avec des OBNL comme la fondation Roots n Shoots de Jane Goodall, la Croix-Rouge du Canada et bien d'autres encore".

Erickson Coaching International est un pionnier mondialement reconnu de la formation des coachs et du développement du leadership, qui s'engage à transformer les vies et les organisations grâce à ses programmes axés sur les solutions et accrédités par l'ICF. Depuis sa création par le Dr Marilyn Atkinson en 1980, Erickson a formé plus de 55 000 diplômés dans 125 pays, en les dotant des compétences nécessaires pour conduire des changements significatifs et obtenir des résultats extraordinaires.

