Erickson объявляет о завершении сертификации композитных лопастей несущего винта для вертолетов моделей S-64F и CH-54B в FAA

ПОРТЛЕНД (шт. Орегон), 5 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Erickson Incorporated, являющаяся одним из ведущих в мире операторов, провайдеров технического обслуживания и производителей многоцелевых летательных аппаратов, объявила о завершении процесса сертификации в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) композитных лопастей несущего винта для вертолетов S-64F и CH-54B.

Ранее в этом году компания Erickson объявила об одобрении модели S-64E со стороны FAA. Это недавнее заявление свидетельствует о завершении сертификации моделей S-64F и CH-54B и распространении сертификации на весь парк моделей S-64 Air Crane® E и F, а также моделей CH-54 Skycrane A и B. Усовершенствованная конструкция лопастей обеспечивает значительное преимущество в плане эксплуатационных характеристик, особенно при высоких и сверхвысоких температурах.

Этот сертификат обеспечивает значительные преимущества, в частности:

улучшение эксплуатационных характеристик;

экономия топлива;

снижение уровня вибраций, обуславливающее уменьшение износа и усталости летательного аппарата в целом;

взаимозаменяемость лопастей между моделями E/A.

«Нам крайне приятно видеть, как этот проект дошел до завершения несмотря на значительные трудности. Эти лопасти стоили нам большого количества крови, пота и слез», — рассказал главный инженер компании Erickson Incorporated Билли Джонсон (Billy Johnson).

Информация о компании Erickson

Компания Erickson является одним из ведущих мировых поставщиков авиационных услуг, специализирующимся на выполнении заказов в интересах обороны и национальной безопасности, а также производстве, текущем и капитальном ремонте и оказании услуг гражданского назначения. Производственная и ремонтная деятельность компании Erickson включает в себя производство вертолета S-64 Air Crane® в качестве изготовителя комплектного оборудования (OEM-изготовителя), а также производство основных деталей аэрокосмической техники для OEM-изготовителей, работающих в аэрокосмической отрасли. Коммерческие авиационные услуги включают эксплуатацию 20 принадлежащих компании Erickson и эксплуатируемых ею вертолетов S-64 Air Crane® для пожаротушения, строительства линий электропередач, лесозаготовительных работ, обслуживания систем ОВК и выполнения специализированных задач, связанных с перевозками тяжелых грузов в нефтегазовой отрасли. Компания Erickson, основанная в 1971 году и имеющая штаб-квартиру в Портленде (шт. Орегон, США), осуществляет свою деятельность в странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Австралии.

Более подробная информация о наших продуктах и услугах представлена на сайте по адресу: ericksoninc.com

