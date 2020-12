Společnost Erickson oznámila, že její kompozitní vrtulové listy S-64F a CH-54B pro hlavní rotory získaly konečnou certifikaci od Amerického federálního úřadu pro letectví (FAA)

Od odkazu k legendě

PORTLAND, Oregon, 5. prosince 2020 /PRNewswire/ -- Firma Erickson Incorporated, přední světová společnost zabývající se provozem, výrobou, opravami a údržbou letadel, oznámila, že její kompozitní vrtulové listy S-64F a CH-54B získaly konečnou certifikaci od Amerického federálního úřadu pro letectví (FAA).

Na začátku letošního roku firma Erickson oznámila, že úřad FAA schválil vrtulové listy S-64E. Díky certifikaci dalších typů S-64F a CH-54B tak společnost Erickson má od FAA již kompletně certifikovanou řadu vrtulových listů pro modely letadel S-64 Air Crane® E & F a CH-54 Skycrane A & B. Vzhledem k modernímu provedení tyto nové vrtulové listy nabízí podstatně vyšší výkon, a to zejména ve vysokých teplotách a výškách.

Tato certifikace tak přináší významné výhody v podobě:

Zvýšení výkonu

Úspory paliva

Snížení vibrací, což pomáhá snížit opotřebení a únavové poruchy materiálů na celém letadle

Vzájemná zaměnitelnost vrtulových listů s ostatními modely letadel řady E/A

„Dokončení tohoto projektu bylo velice obtížné, ale konec je velmi uspokojivý. Za těmito vrtulovými listy je hodně krve, potu a slz." – Billy Johnson, hlavní inženýr firmy Erickson Incorporated

O společnosti Erickson

Firma Erickson je předním světovým poskytovatelem služeb v oblasti civilního a vojenského letectví a národní bezpečnosti. Zabývá se zejména výrobou, údržbou a opravami letadel a civilními službami. Firma Erickson vyrábí a opravuje vrtulníky S-64 Air Crane® a vyrábí také řadu originálních náhradních dílů a příslušenství k dalším letadlům. V současné době firma Erickson vlastní a provozuje 20 vrtulníku S-64 Air Crane®, které pomáhají při hašení požárů, ve stavebnictví, ve vodohospodářství (HVAC), při těžbě dřeva a také při náročných operacích v ropném průmyslu. Firma Erickson byla založena v roce 1971 a sídlí v americkém Portlandu ve státě Oregon. Kromě toho má firma také další pobočky v Severní Americe, Jižní Americe, Evropě, na Středním Východě, v Africe, Asii, Tichomoří i v Austrálii.

Více informací o našich produktech a službách najdete na webových stránkách ericksoninc.com

We Are Erickson. Tested and Trusted® (Jsme Erickson. Vyzkoušení a prověření.)

