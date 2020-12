Erickson oficjalnie ogłasza uzyskanie ostatecznego certyfikatu FAA dla łopat głównych kompozytowych do wirników w modelach S-64F i CH-54B

Od dziedzictwa do legendy.

PORTLAND, Oregon, 7 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Erickson Incorporated, czołowy międzynarodowy operator, konserwator i producent samolotów użytkowych, ogłosił ostateczną certyfikację FAA dla głównych kompozytowych łopat wirnika w modelach S-64F i CH-54B.

Na początku tego roku Erickson ogłosił zatwierdzenie przez FAA modelu S-64E. To najnowsze oświadczenie zamyka proces certyfikacji modeli S-64F i CH-54B, potwierdzając tym samym uzyskanie świadectwa FAA przez całą flotę modeli S-64 Air Crane® E & F, a także dla modelu CH-54 Skycrane A & B. Zaawansowana konstrukcja łopat zapewnia znaczącą przewagę w zakresie wydajności, szczególnie w warunkach wysokich temperatur.

Niniejszy certyfikat oferuje znaczne korzyści, takie jak:

Wzrost wydajności

Oszczędność w zużyciu paliwa

Zmniejszone drgania, czyli mniejsze zużycie i osłabienie konstrukcji całego statku powietrznego

Wymienność łopat z modelami E/A

„Niezwykle trudne, aczkolwiek satysfakcjonujące było doprowadzenie tego projektu do końca. W tych śmigłach jest mnóstwo krwi, potu i łez" - stwierdził Billy Johnson, główny inżynier w Erickson Incorporated.

Kilka zdań o Erickson

Erickson jest liderem na światowym rynku usług lotniczych, specjalizującym się w obronności i bezpieczeństwie narodowym, produkcji, naprawach i remontach kapitalnych oraz usługach sektora cywilnego. Usługi Erickson Manufacturing i MRO obejmują produkcję śmigłowca S-64 Air Crane®, do którego spółka jest wytwórcą oryginalnego wyposażenia; ponadto specjalizuje się ona w produkcji najważniejszych komponentów wspomnianego oryginalnego wyposażenia dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. Komercyjne usługi lotnicze obejmują eksploatację 20 posiadanych i użytkowanych przez Erickson helikopterów S-64 Air Crane® wykorzystywanych do gaszenia pożarów, budowy linii energetycznych, pozyskiwania drewna, usług w zakresie wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji oraz specjalistycznych podnośników do ciężkich ładunków naftowych i gazowych. Przedsiębiorstwo Erickson zostało założone w 1971 r., zaś jego siedziba główna znajduje się w Portland, w stanie Oregon w USA. Spółka prowadzi działalność w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i Pacyfiku oraz Australii.

Więcej informacji na temat produktów i usług można znaleźć na stronie ericksoninc.com

