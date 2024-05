Erste Asset Management kiest Clearwater Analytics ter ondersteuning van bedrijfsgroei

Clearwater aggregeert beleggingsgegevens van multi-asset klanten, helpt activastromen te verhogen en klantenservice te verbeteren

BOISE, Idaho en VIENNA, 14 mei 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een toonaangevende wereldwijde leverancier van SaaS-gebaseerde oplossingen voor beleggingsbeheer, accounting, rapportage en analyse, heeft vandaag aangekondigd dat Erste Asset Management GmbH, onderdeel van Erste Group Bank AG, is toegetreden tot haar community van Europese buy-side klanten. Erste Asset Management (Erste AM) is een van de toonaangevende vermogensbeheerders in Centraal- en Oost-Europa en beheert € 81,4 miljard aan activa voor een breed klantenbestand, met inbegrip van pensioenregelingen.

Erste AM koos voor het klantrapportageplatform van Clearwater na een strenge selectie uit de offertes (RFP-proces). Door gebruik te maken van het Clearwater PRISM-platform kan Erste AM digitale klantervaringen precies op maat bieden. Daarnaast krijgen klanten de mogelijkheid om inzichten en analyses te configureren en gegevens te bekijken, zodat rapportages waar nodig snel kunnen worden aangepast.

"Wij streven ernaar de verwachtingen van onze klanten te overtreffen en uitzonderlijke klantrapportages te bieden via alle kanalen," aldus Winfried Buchbauer, COO en lid van de Raad van Bestuur van Erste Asset Management. "Clearwater onderscheidde zich van andere oplossingen door zijn flexibele en klantrapportage-oplossing in de cloud. Met Clearwater PRISM kunnen we rapporten eenvoudig aan de behoeften van onze klanten aanpassen. Ons team is aan de hand van een uitgebreid overzicht van gegevens, inzichten en relevante analyses in staat om een gedifferentieerd marktaanbod te leveren."

"We begrijpen het belang van dit project voor Erste Asset Management en zijn dankbaar voor het vertrouwen dat ze in ons hebben gesteld om hun werknemers, stakeholders en klanten van dienst te zijn," aldus Keith Viverito, General Manager van EMEA en APAC bij Clearwater Analytics. "Deze samenwerking benadrukt de eersteklas rapportagemogelijkheden voor klanten van ons Clearwater PRISM-platform. Door een kritieke kloof in de sector te overbruggen, kunnen bedrijven zoals Erste Asset Management met PRISM de rapportages via meerdere systemen centraliseren. Hierdoor is het operationele model eenvoudiger en moderner. Dit ontsluit meer differentiatiemogelijkheden en een belangrijk verbeterde rapporteringservaring voor klanten."

Clearwater PRISM is een toonaangevend gegevensbeheer- en klantrapportageplatform voor bedrijven die op zoek zijn naar een uitgebreid overzicht van hun portefeuilles via meerdere platforms en alle soorten activa. Toonaangevende organisaties beschouwen Clearwater PRISM als een integraal onderdeel van hun strategie voor het beheer van investeringsgegevens. Voor meer informatie over Clearwater PRISM, spreek vandaag nog met een expert.

Over Erste Asset Management

Erste Asset Management (Erste AM) coördineert en is verantwoordelijk voor, alle vermogensbeheeractiviteiten binnen Erste Group Bank AG. In onze kantoren in Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Roemenië en Slowakije beheren we een vermogen van 81,4 miljard euro (31 maart 2024).

Over Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een wereldwijde, toonaangevende SaaS-oplossing automatiseert de volledige beleggingscyclus. Met een single-instance, multi-tenant architectuur biedt Clearwater een bekroonde oplossing voor portefeuilleplanning, prestatierapportering, gegevensaggregatie, afstemming, boekhouding, compliance, risico- en orderbeheer. Elke dag maken toonaangevende verzekeraars, vermogensbeheerders, bedrijven en overheden gebruik van de vertrouwde gegevens van Clearwater om efficiënt en schaalbaar te beleggen in meer dan USD 7,3 biljoen activa binnen traditionele en alternatieve activaklassen. Meer informatie over Clearwater is te vinden op clearwateranalytics.com.

