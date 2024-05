Erste Asset Management setzt zur weiteren Unterstützung des agilen Wachstumskurses auf Clearwater Analytics.

Clearwater wird Multi-Asset-Anlagedaten von Kunden aggregieren, zur Erhöhung der Vermögensströme beitragen und den Kundenservice verbessern

BOISE, Idaho und WIEN, Österreich, 14. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), ein weltweit führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für Investment Management, Accounting, Reporting und Analytics, gab heute bekannt, dass die Erste Asset Management GmbH, Teil der Erste Group Bank AG, sich für Clearwater's PRISM Plattform und eine strategische Partnerschaft mit Clearwater Analytics entschieden hat. Die Erste Asset Management (Erste AM) ist einer der führenden Vermögensverwalter in Zentral- und Osteuropa und verwaltet Vermögenswerte von 81,4 Milliarden Euro für eine breite Kundenbasis (per 31.3.2024).

Erste Asset Management hat sich auf Basis eines ausführlichen RFP-Auswahlverfahrens für die Cloud-basierte Kunden-Reporting Plattform von Clearwater entschieden. Durch die Nutzung der Clearwater PRISM-Plattform wird Erste Asset Management in der Lage sein, Kunden ein hochgradig maßgeschneidertes Reporting der nächsten Generation anzubieten. Darüber hinaus werden alle Kunden die Möglichkeit haben, Insights und Analysen zu konfigurieren sowie im Self-Service auf Investmentdaten zuzugreifen, um im Bedarfsfall Reports innerhalb kürzester Zeit anpassen zu können.

„Wir sind bestrebt, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und ein hervorragendes Kundenreporting über alle digitalen und klassischen Kanäle hinweg anzubieten", so Winfried Buchbauer, COO und Vorstandsmitglied der Erste Asset Management. „Clearwater hebt sich durch die hochgradige Flexibilität und den cloud-basierten Ansatz von anderen Lösungen für das Kundenreporting ab. Mit Clearwater PRISM können wir Reports leicht an die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Letztlich erlaubt uns die Lösung unser Angebot noch stärker am Markt zu differenzieren und unser Angebot weiter zu verbessern."

„Wir sind uns der strategischen Bedeutung dieses Projekts bewusst und fühlen uns durch das Vertrauen, welches uns entgegengebracht wurde, sehr geehrt", sagte Keith Viverito, General Manager EMEA und APAC bei Clearwater Analytics. „Wir freuen uns über die überwältigende Marktresonanz und das schnelle Wachstum in Europa. Erste Asset Managements Entscheidung ist eine weitere Bestätigung für unsere Strategie und unsere Investitionen in eine neuartige und komplett cloudbasierte Reportinglösung. PRISM schließt eine kritische Lücke und ermöglicht es Unternehmen wie der Ersten Asset Management das Reporting über mehrere Systeme hinweg zu zentralisieren, dabei das Betriebsmodell sowohl zu vereinfachen als auch zu modernisieren sowie Möglichkeiten für eine Differenzierung und ein deutlich verbessertes Kundenreporting zu erschließen."

Clearwater PRISM ist eine führende Datenmanagement- und Client Reporting Plattform für Unternehmen, welche eine einfache Aggregation und die flexible Präsentation von Investmentdaten über alle bestehenden Plattformen und Gattungen hinweg erlaubt. Führende Unternehmen machen Clearwater PRISM zu einem festen Bestandteil ihrer Strategie für das Management und Reporting von Anlagedaten. Wenn Sie mehr über Clearwater PRISM erfahren möchten, sprechen Sie noch heute mit einem unserer Experten.

Über die Erste Asset Management

Die Erste Asset Management (Erste AM) koordiniert und verantwortet alle Asset Management Aktivitäten innerhalb der Erste Group Bank AG. An unseren Standorten in Österreich, Kroatien, der Tschechischen Republik, Deutschland, Ungarn, Rumänien und der Slowakei verwalten wir ein Vermögen von 81,4 Mrd. EUR (31.03.2024).

Über Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine globale und branchenführende SaaS-Lösung, welche den gesamten Investment Lebenszyklus automatisiert. Mit einer Single-Instance Multi-Tenant Architektur bietet Clearwater eine preisgekrönte Anlageportfolio-Planung, Performance-Berichterstattung, Datenaggregation und -abgleich, Buchhaltung, Compliance, Risiko- und Auftragsmanagement. Jeden Tag nutzen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und Behörden die zuverlässigen Daten von Clearwater, um effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 7,3 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten zu tätigen, die sowohl traditionelle als auch alternative Anlageformen umfassen. Weitere Informationen über Clearwater finden Sie unter clearwateranalytics.com.

