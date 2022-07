Erste Offshore-Windarbeiter der Welt mit Virtual Reality in New Bedford zertifiziert

Ein wichtiger Meilenstein für die Offshore-Windindustrie und für die ersten Offshore-Windprojekte in den USA

NEW BEDFORD, Massachusetts, 19. Juli 2022 /PRNewswire/ -- VinciVR (Vinci) hat in Zusammenarbeit mit Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) 12 Gewerkschaftsmitarbeiter aus Massachusetts, die den Gewerkschaften IBEW, MillWrights, Iron Workers und Piledrivers angehören, in Virtual Reality (VR) im New Bedford Commerce Terminal zertifiziert. Diese Kurse sind Teil des Lehrplans der Global Wind Organization (GWO). Die GWO ist eine internationale Zertifizierungsstelle, deren zertifizierte Ausbildung für Windenergiearbeiter vorgeschrieben ist.