Prví pracovníci pre oblasť veternej energie na mori na svete získali certifikát prostredníctvom virtuálnej reality v meste New Bedford

Významný míľnik pre odvetvie veternej energie na mori a pre prvé projekty veternej energie na mori v Spojených štátoch

NEW BEDFORD, Massachusetts, 19. júla 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť VinciVR (Vinci) v spolupráci so spoločnosťou Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) certifikovala 12 pracovníkov z únie odborových zväzov z Massachusetts pochádzajúcich z IBEW, MillWrights, Iron Workers a Piledrivers prostredníctvom virtuálnej reality (VR) v obchodnom termináli v New Bedforde. Tieto kurzy sú súčasťou učebných osnov Globálnej organizácie pre veternú energiu (GWO). GWO je medzinárodný certifikačný orgán a ich certifikované školenia sú povinné pre pracovníkov veternej energetiky.