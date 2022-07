Primeiros trabalhadores de estações eólicas offshore do mundo treinados com realidade virtual em New Bedford

Esses 12 trabalhadores são os primeiros do mundo a receber essas certificações com realidade virtual.

"A energia eólica offshore é o futuro para as necessidades energéticas dos EUA. Massachusetts tem a honra de ser o primeiro estado nos EUA a desenvolver a energia eólica offshore em escala comercial, por isso é justo que os primeiros trabalhadores a serem certificados com este treinamento revolucionário em realidade virtual o tenham feito aqui", disse Eagle Wu, CEO da Vinci. "Nossas ferramentas de realidade virtual garantem que atendamos às necessidades da força de trabalho e, assim, podemos assegurar que os trabalhadores em energia eólica offshore sejam eficazes e seguros no trabalho."

"Espera-se que a energia eólica offshore desempenhe um papel importante em nosso futuro. A cooperação prática entre a Vinci e a SGRE estabeleceu uma grande base para a incorporação da realidade virtual, a fim de acelerar o crescimento e aumentar a qualidade dos técnicos para as plataformas eólicas offshore. Esperamos ver este segmento prosperar e crescer", disse Ysabel Ledezma, gerente de treinamento técnico da SGRE.

Essas simulações foram desenvolvidas com financiamento da MassCEC. Além do treinamento para técnicos em energia eólica, as ofertas de realidade virtual da Vinci incluem simulações para educar alunos do ensino fundamental e médio e estudantes universitários sobre o setor eólico offshore e simulações de navegação marítima em parques eólicos em escala comercial. Saiba mais sobre essas simulações em www.vinci-vr.com.

Sobre a Vinci: Fundada em 2017, a VinciVR é uma start-up de tecnologia com sede em Boston, cujo objetivo é oferecer treinamento inovador e eficiente de realidade virtual para vários setores. As soluções da Vinci são utilizadas em uma variedade de treinamentos, incluindo manutenção de aeronaves, operações especiais das forças armadas dos EUA e energia verde.

Sobre a SGRE: Trinta anos atrás, a SGRE se tornou pioneira em energia eólica offshore quando instalou o primeiro projeto de energia eólica offshore do mundo, o Vindeby, em 1991. Agora, com uma necessidade crescente de enfrentar os desafios climáticos, a SGRE está mais determinada do que nunca. Como líder em energia eólica offshore no mercado global, a SGRE está totalmente comprometida em fazer parte da solução. Juntamente com nossos parceiros, a SGRE tem como objetivo impulsionar o futuro de nosso setor.

