Erste Zero-Carbon-Anlage für Biowissenschaften und Technologie in Boulder, Colorado

Ridgeway Science & Tech, dessen Baubeginn für 2024 geplant ist, wird 10.445 qm ideal gelegenen Raum bieten, der für Innovationen, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit von Weltklasse ausgestattet ist.

BOULDER, Colorado, 26. September 2023 /PRNewswire/ -- Die in Boulder ansässige Immobilieninvestment- und -Erschließungsfirma Conscience Bay Company (CBC) gab heute bekannt, dass sie ein neues erstklassiges Büroprojekt, Ridgeway Science & Tech, in Angriff nehmen wird, das den dringend benötigten flexiblen Büro- und Laborraum zur Unterstützung der aufstrebenden Biowissenschafts- und Technologiebranche in Colorado bereitstellt.

First-of-its-Kind Net-Zero Carbon Life Sciences & Tech Facility Coming to Boulder, Colorado.

„Boulder beherbergt 17 staatlich finanzierte Labore. Zusätzlich zur hervorragenden Lebensqualität sind wir sind von erstklassigen akademischen und Forschungseinrichtungen umgeben, genießen eine innovationsfreundliche Geschäftspolitik, haben den höchsten Prozentsatz an Hochschulabsolventen und die zweithöchste Dichte an Bioingenieuren (Bioengineers) und biomedizinischen Ingenieuren (Biomedical Engineers) in der Nation – all das hat zu einer übergroßen Nachfrage nach leistungsstarken Büro- und Laborflächen beigetragen", so Daniel Aizenman, Director of Development and Design bei CBC. „Mit Ridgeway Science & Tech sahen wir die Möglichkeit, einen flexiblen, hochmodernen Büro- und Laborcampus zu schaffen, der für bahnbrechende Entwicklungen in einer Vielzahl von Bereichen – von Biowissenschaften, Biotechnologie, Forschung und Produktion medizinischer Geräte bis hin zu Robotik, Luft- und Raumfahrt und Technologie – geeignet ist."

Das Projekt, das kürzlich von der City of Boulder genehmigt wurde, wird Colorados erstes Zero-Carbon-Gebäude und Technologiecampus für Biowissenschaften sein, das komplett elektrisch betrieben wird. Boulders Aufstieg zum achtgrößten Markt für Biowissenschaften in der Nation, laut JLL's 2023 Life Sciences Industry Cluster Rankings, unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Entwicklung. Der erste Spatenstich für das 10.405 qm große Projekt ist für 2024 geplant, die Fertigstellung für 2026.

Ridgeway Science & Tech wird mit hochmodernen Laborräumen ausgestattet sein, die den Anforderungen der Biosicherheitsstufen 1, 2 und 3 entsprechen. Das Projekt bietet außerdem Annehmlichkeiten wie einen hochmodernen Gemeinschaftskonferenzraum, ein Spielzimmer und eine Lounge, einen Wellness-Raum, einen Meditationsraum, einen überdachten Fahrradraum mit Ladestationen für Elektrofahrräder, 232 qm Außenterrassen und Räume für die Zusammenarbeit, ein Café vor Ort, einen Fitnessraum im Freien, einen Joggingpfad vor Ort, eine bewässerungsarme, regenerative Landschaftsgestaltung, Bestäuber- und Lebensmittelgärten sowie Stromtankstellen.

Dieses Projekt ist auf jeder Ebene so konzipiert, dass es die höchsten Standards für Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG) erfüllt, einschließlich LEED Platinum, WELL Gold, Wired Score Gold und Zero Energy Certifications. Das Gebäude wird über einen Geothermie-Austausch vor Ort, Solarzellen vor Ort und außerhalb des Standorts sowie eine einwandfrei isolierte und luftdichte Hülle verfügen. Seine Nähe zur RDT Boulder Junction Depot Square Station bietet zudem einen bequemen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr und bringt Mieter in nur 45 Minuten zum Denver International Airport. Mieter haben außerdem den Vorteil, dass sie nahe gelegene Radwege, Freiflächen mit Bergblick, Restaurants und Dienstleistungen, nutzen können.

Wichtige Projektpartner sind der gewerbliche Immobilienentwickler Prime West, der die Erschließungsleistungen erbringen wird, und die weltweit tätige Planungsfirma Stantec, die als leitender Architekt, Innenarchitekt, Landschaftsarchitekt und Nachhaltigkeitsberater für das Projekt fungieren wird. Swinerton wird als Generalunternehmer fungieren.

Don Misner, Joe Health und Jonathan Shirazi von JLL werden die Vermietungsbemühungen für das Objekt leiten. Für Mietinformationen, Video-Fly-Throughs, Annehmlichkeiten und Spezifikationen für Ridgeway Science & Tech wenden Sie sich bitte an das Life Sciences Team unter [email protected] oder besuchen Sie www.ridgewayboulder.com.

INFORMATIONEN ZU CONSCIENCE BAY COMPANY

Conscience Bay Company ist ein Colorado-based Immobilieninvestitions- und Entwicklungsunternehmen. Angetrieben von der Dringlichkeit des Klimawandels investieren wir in Immobilien und Partnerschaften mit dem Ziel, gesunde Lebensmittel, gesunde Menschen und gesunde Orte zu kultivieren. Unser Portfolio ist bewusst vielfältig und reicht von Büro-, Industrie-, Mischnutzungs- und Mehrfamilienhäusern entlang der Front Range bis hin zu landwirtschaftlichen Betrieben und Ranches am Western Slope. Durch unsere langfristigen Investitionen, praxisnahes Management, praktische wissenschaftliche Forschung und Förderaktivitäten bieten wir einen ganzheitlichen Ansatz für Landbesitz und -verwaltung, der die Landwirtschaft und die bebaute Umwelt in einer sich erwärmenden Welt neu definiert.

KONTAKT: Alexis Jarvis, [email protected], 720-301-9394

