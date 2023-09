Primeira unidade de ciências da vida e tecnologia com emissão zero de carbono será instalada em Boulder, Colorado

Com previsão de início das obras em 2024, o Ridgeway Science & Tech oferecerá 112.423 pés quadrados (equivalente a 10.428 metros quadrados) de espaço idealmente localizado, totalmente equipado para inovação, colaboração e sustentabilidade de primeira linha

BOULDER, Colorado, 26 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- A empresa de investimentos imobiliários e desenvolvimento com sede em Boulder, Conscience Bay Company (CBC), anunciou hoje que avançará com um novo projeto de escritório de última geração chamado Ridgeway Science & Tech, que fornecerá espaços de escritório e laboratório flexíveis muito necessários para apoiar os crescentes setores de ciências da vida e tecnologia do Colorado.

Instalação Pioneira de Ciências da Vida & Tecnologia com Emissão Zero de Carbono, Chegará a Boulder, Colorado.

"Boulder abriga 17 laboratórios com financiamento federal. Além de oferecer uma excelente qualidade de vida, estamos cercados por instituições acadêmicas e de pesquisa de primeira linha, desfrutamos de políticas de negócios em favor da inovação, somos o lar da maior porcentagem de detentores de diplomas avançados e da segunda maior densidade de bioengenheiros e engenheiros biomédicos do país - todos esses fatores contribuíram para uma demanda desproporcional por espaços de escritório e laboratório de alto desempenho", disse Daniel Aizenman, diretor de desenvolvimento e design da CBC. "Vislumbramos com o Ridgeway Science & Tech uma oportunidade para criar um campus de escritórios e laboratórios flexível e de última geração, equipado para apoiar avanços em uma variedade de campos - desde ciências da vida, biotecnologia, pesquisa e produção de dispositivos médicos até robótica, aeroespacial e tecnologia".

O projeto, que foi recentemente aprovado pela Prefeitura de Boulder, será o primeiro edifício de ciências da vida e campus de tecnologia totalmente elétrico e com emissão zero de carbono do Colorado. A ascensão de Boulder ao oitavo mercado de ciências biológicas do país, de acordo com a classificação de clusters do setor de ciências da vida de 2023 da JLL, destaca a importância estratégica desse desenvolvimento. O projeto de 112.000 pés quadrados (equivalente a 10.405 metros quadrados) está programado para começar em 2024 e ser concluído em 2026.

A Ridgeway Science & Tech será equipada com espaços de laboratório de última geração que atendem aos requisitos de Nível de Segurança Biológica 1, 2 e 3. O projeto também contará com comodidades como uma sala de conferência comunitária de última geração, uma sala de jogos e lounge, uma sala de bem-estar, uma sala de meditação, uma sala interna para bicicletas com estações de recarga de bicicletas elétricas, 2.500 pés quadrados (equivalente a 232 metros quadrados) de terraços ao ar livre e espaços colaborativos, um café no local, uma academia ao ar livre, uma pista de corrida no local, paisagismo restaurador de baixa irrigação, polinizadores e hortas alimentares e estações de carregamento elétrico.

Em todos os níveis, este projeto foi projetado para atender aos mais altos padrões de Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG), incluindo Certificações LEED Platinum, WELL Gold, Wired Score Gold e Zero Energy. O edifício contará com troca geotérmica no local, painéis solares no local e fora dele e um envelope impecavelmente isolado e hermético. Sua proximidade com a Boulder Junction Depot Square Station da RTD oferece acesso conveniente ao transporte público, colocando os locatários a apenas 45 minutos do Aeroporto Internacional de Denver. Os locatários também terão a vantagem de acessar trilhas de bicicleta, espaços abertos com vista para as montanhas, restaurantes e serviços nas proximidades.

Os principais parceiros do projeto incluem a incorporadora de imóveis comerciais Prime West, que fornecerá serviços de desenvolvimento, e a empresa de design global Stantec, que atuará como arquiteta principal, designer de interiores, arquiteta paisagista e consultora de sustentabilidade do projeto. A Swinerton atuará como empreiteira geral.

Don Misner, Joe Health e Jonathan Shirazi, da JLL, liderarão os esforços de locação da propriedade. Para obter informações sobre locação, vídeos de apresentação, comodidades e especificações do projeto Ridgeway Science & Tech, entre em contato com a equipe de ciências da vida em [email protected] ou visite www.ridgewayboulder.com.

Sobre a CONSCIENCE BAY COMPANY

A Conscience Bay Company é uma empresa de investimento e desenvolvimento imobiliário com sede no Colorado. Impulsionados pela urgência das mudanças climáticas, investimos em propriedades e parcerias com o objetivo de cultivar alimentos, pessoas e lugares saudáveis. Nosso portfólio é intencionalmente diversificado, variando de propriedades comerciais, industriais, de uso misto e multifamiliares ao longo de Front Range a fazendas e ranchos em funcionamento ao longo da encosta oeste. Por meio de nossos investimentos de longo prazo, gestão prática, pesquisa científica prática e atividades de concessão de subsídios, trazemos uma abordagem holística para a propriedade e gestão da terra, reimaginando a agricultura e o ambiente construído em um mundo em aquecimento.

CONTATO: Alexis Jarvis, [email protected], 720-301-9394

