La première installation de sciences de la vie et de technologie zéro carbone s'installe à Boulder, dans le Colorado

BOULDER, Colorado, 27 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La société d'investissement et de développement immobilier Conscience Bay Company (CBC) basée à Boulder, a annoncé aujourd'hui qu'elle irait de l'avant avec un nouveau projet de bureaux de classe mondiale, Ridgeway Science & Tech, fournissant des bureaux flexibles et des espaces de laboratoire indispensables pour soutenir les industries florissantes des sciences de la vie et de la technologie du Colorado.

« Boulder abrite 17 laboratoires financés par le gouvernement fédéral. En plus d'offrir une excellente qualité de vie, nous sommes entourés d'institutions universitaires et de recherche de premier plan, nous bénéficions de politiques commerciales favorables à l'innovation, nous abritons le pourcentage le plus élevé de titulaires de diplômes d'études supérieures et la deuxième plus forte densité de bio-ingénieurs et d'ingénieurs biomédicaux du pays, autant d'éléments qui ont contribué à la forte demande d'espaces de bureaux et de laboratoires de haute performance », a déclaré Daniel Aizenman, directeur du développement et de la conception chez CBC. « Avec Ridgeway Science & Tech, nous avons vu une opportunité de créer un campus de bureaux et de laboratoires flexible et à la pointe de la technologie, équipé pour soutenir les percées dans une variété de domaines - des sciences de la vie, de la biotechnologie, de la recherche et de la production d'appareils médicaux à la robotique, à l'aérospatiale et à la technologie. »

Le projet, qui a été récemment approuvé par la ville de Boulder, sera le premier bâtiment de sciences de la vie et le premier campus technologique du Colorado à émission nette de carbone nulle et entièrement électrique. L'ascension de Boulder au huitième rang national des marchés des sciences de la vie, selon le classement 2023 de JLL des pôles industriels des sciences de la vie, souligne l'importance stratégique de ce projet. Le projet de 112 000 pieds carrés (10 405 mètres carrés) devrait être inauguré en 2024 et achevé en 2026.

Ridgeway Science & Tech sera équipé d'espaces de laboratoire ultramodernes répondant aux exigences des niveaux de biosécurité 1, 2 et 3. Le projet comprendra également des équipements tels qu'une salle de conférence commune ultramoderne, une salle de jeux et un salon, une salle de bien-être, une salle de méditation, un local à vélos intérieur avec des stations de recharge pour vélos électriques, 2 500 pieds carrés (232 mètres carrés) de terrasses extérieures et d'espaces de collaboration, un café sur site, une salle de sport extérieure, une piste de jogging sur site, un aménagement paysager réparateur à faible irrigation, des jardins pollinisateurs et des potagers, ainsi que des stations de recharge électrique.

À tous les niveaux, ce projet est conçu pour répondre aux normes environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) les plus élevées, y compris les certifications LEED Platine, WELL Or, Wired Score Gold et Zero Energy. Le bâtiment sera doté d'un système d'échange géothermique sur site, de panneaux solaires sur site et hors site, et d'une enveloppe parfaitement isolée et étanche à l'air. Sa proximité avec la station Boulder Junction Depot Square de RTD offre un accès pratique aux transports en commun, permettant aux locataires d'être à seulement 45 minutes de l'aéroport international de Denver. Les locataires auront également l'avantage de pouvoir accéder aux pistes cyclables, aux espaces ouverts avec vue sur les montagnes, aux restaurants et aux services situés à proximité.

Les principaux partenaires du projet sont le promoteur immobilier Prime West, qui fournira des services de développement, et le cabinet de design international Stantec, qui sera l'architecte principal, l'architecte d'intérieur, l'architecte paysagiste et le consultant en développement durable du projet. Swinerton sera l'entrepreneur général.

Don Misner, Joe Health et Jonathan Shirazi de JLL dirigeront les efforts de location de la propriété. Pour obtenir des informations sur la location, des vidéos, les équipements et les spécifications de Ridgeway Science & Tech, veuillez contacter l'équipe Life Sciences à l'adresse [email protected] ou consultez le site www.ridgewayboulder.com.

À PROPOS DE CONSCIENCE BAY COMPANY

Conscience Bay Company est une société d'investissement et de développement immobilier basée au Colorado. Poussés par l'urgence du changement climatique, nous investissons dans des propriétés et des partenariats dans le but de cultiver une alimentation saine, des personnes saines et des lieux sains. Notre portefeuille est volontairement diversifié, allant de bureaux, d'immeubles industriels, à usage mixte et multifamiliaux le long de la chaîne frontale à des fermes et des ranchs en activité le long du versant occidental. Grâce à nos investissements à long terme, à notre gestion pratique, à notre recherche scientifique concrète et à nos activités de subventionnement, nous adoptons une approche holistique de la propriété et de la gestion des terres, en réimaginant l'agriculture et l'environnement bâti dans un monde qui se réchauffe.

