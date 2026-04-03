ESTA TEMPORADA DE PASCUA, EXPLORE LOS NUEVOS MAUSOLEOS DEL CEMENTERIODE LA SANTA CRUZ Y FIJE LOS PRECIOS DE 2025 ANTES DEL 13 DE ABRIL

Holy Cross organizará un fin de semana de puertas abiertas gratuito el sábado y el domingo, 11 y 12 de abril, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Se invita a las familias a recorrer dos mausoleos recientemente desarrollados, reunirse con asesores de planificación de monumentos conmemorativos y fijar los precios de 2025 antes de un aumento programado el 13 de abril, una oportunidad significativa para planificar con tranquilidad.

Dos mausoleos extraordinarios. Un fin de semana para ver ambos.

El recién inaugurado Mausoleo del Espíritu Santo cuenta con luz natural, elegancia al aire libre y tragaluces, que ofrecen algunas de las opciones de planificación previa más asequibles del ministerio. Inaugurado pronto, el Mausoleo de Nuestra Señora de la Capilla es un santuario interior de primera calidad con vidrieras y un mosaico inspirado en la Asunción de María, abierto para la exploración temprana este fin de semana. Las familias deben tener en cuenta: el mausoleo original ahora está lleno en un 96 % y las opciones se están reduciendo. Confirme su asistencia ahora en rcancem.org/open-house/holy-cross.

Orientación para cada familia, en cada etapa

Para las familias que se sienten inseguras o desprevenidas, Holy Cross ofrece un recurso poderoso: una serie de videos de planificación previa presentada por el padre Barone, capellán del cementerio de Holy Cross, disponible ahora en rcancem.org/pre-plan. Con calidez y cuidado pastoral, el p. Barone guía a las familias a través del proceso de conmemoración, respondiendo a las preguntas que muchos dudan en hacer.

"No hay mayor regalo que puedas darle a tu familia que la tranquilidad", dijo el reverendo Michael Barone. "Planificar con anticipación no se trata de detenerse en la pérdida. Se trata de proteger a los que amas ".

El recientemente rediseñado rcancem.org muestra las ocho ubicaciones de cementerios con fotografías y videos de drones, junto con guías, recursos y una descripción completa de productos y servicios. Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Gabriel, el Asistente de Ángel Virtual, está listo para responder preguntas y conectar a las familias con un Asesor de Planificación Conmemorativa o el miembro del equipo adecuado, generalmente en cuestión de minutos.

Confirme su asistencia a la jornada de puertas abiertas en rcancem.org/open-house/holy-cross. Observe al p. La serie de videos de planificación previa de Barone en rcancem.org/pre-plan.

Holy Cross Cemetery & Mausoleum se encuentra en 340 Ridge Road, North Arlington, Nueva Jersey, y forma parte de Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=wz37Pjqz7fE

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949474/HC_Chapel_Mausoleum_of_Our_Lady_L2R.jpg

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2688733/5899569/CATHOLIC_CEMETERIES__2025_Logo.jpg

FUENTE Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark