Estratégia localizada da Zoomlion ganha reconhecimento em mercados globais de alto padrão

CHANGSHA, China, 20 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) emplacou sucesso global contínuo na primeira metade de 2020, incluindo a exportação que quebrou recordes de guindastes de torre para a Coréia do Sul, a entrega de seu mais recente guindaste todo-terreno ZAT2000 para o Qatar e novos pedidos de guindastes de torre T6515-8KC da Eslovênia.

A Zoomlion aumentou investimentos em pesquisa e desenvolvimento para inovar e otimizar produtos para clientes de todo o mundo, bem como fornecer serviços abrangentes que vão aperfeiçoar a competitividade.

"A localização sempre esteve no cerne do desenvolvimento global estratégico da Zoomlion, não somente refletida na condução dos negócios com agente locais, mas também no desenvolvimento de produtos que se adequassem às condições locais de construção e hábitos dos usuários", disse Li Bin, vice-gerente geral da empresa estrangeira da Zoomlion.

Aproveitando as oportunidades apresentadas pela volta ao trabalho na Coréia do Sul desde a eclosão da COVID-19, a Zoomlion estabeleceu um número recorde de guindastes de torre exportados para a Coréia do Sul. A marca agora responde por aproximadamente a metade da participação de mercado das exportações de guindastes de torre chineses para a Coréia do Sul – e continua a manter a posição do topo.

A Zoomlion tem cooperado com agentes locais sul-coreanos desde 2013, ajustando e modernizando os produtos atuais para atender as demandas do mercado local. A Zoomlion agora exporta guindastes de torre de grande tonelagem para a Coréia do Sul e cobre categorias de produtos de guindastes de torre de ponta chata, martelo e lança elevatória. A Zoomlion lançou cooperações de projeto com as principais empresas de construção sul-coreanas, a exemplo da Lotte Construction, Daewoo Construction e Samsung Engineering & Construction Group.

"Ao trabalhar estreitamente com agentes locais, estamos buscando alcançar situações de benefício mútuo para todas as partes, com excelentes produtos e serviços, bem como contribuir para os projetos locais de construção", disse Zhang Xin, gerente regional da empresa de comercialização no exterior das máquinas de elevação para construção da Zoomlion (região especial da Ásia).

ZAT2000, o mais recente guindaste todo-terreno da geração 4.0 da Zoomlion – junto com diversos caminhões guindastes de média tonelagem média – foi exportado para o Qatar em junho. Com uma capacidade de içamento de 200 toneladas, ZAT2000 emerge como um novo protagonista no competitivo mercado local de guindastes de grande tonelagem. A Zoomlion detém agora a mais alta participação de mercado entre as exportações de guindastes chineses para o Oriente Médio.

Em 2019, a Zoomlion criou a Zoomlion CIFA Europe para desenvolver o negócio de guindastes de torre na EU e fechou cooperação com o maior serviço de aluguel de guindastes de torre da Eslovênia – para apresentar seus produtos ao mercado local. O guindaste de torre T7020-12H é o primeiro produto da Zoomlion a estrear na Eslovênia, cujo excelente desempenho recentemente levou a outro pedido de guindastes de torre T6515-8KC.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa fabricante de equipamentos de alto padrão que integra máquinas de construção, máquinas agrícolas e serviços financeiros. A empresa agora vende mais de 600 produtos de ponta de 55 linhas de produtos, cobrindo dez categorias significativas.

