Estratégias do Stonegate Digital Capital Group geraram um desempenho bruto de mais de 439% e 1144% desde sua criação, com capital de parceiros*

A Consensus 2018 contará com mais de 250 palestrantes e mais de 4000 participantes das principais startups, investidores, instituições financeiras, líderes tecnológicos empresariais e grupos acadêmicos e políticos do setor, que estabelecem as bases do blockchain e da economia de moedas digitais.

Recentemente, a família de fundos do Stonegate Digital Capital Group foi disponibilizada para investidores institucionais e credenciados. A plataforma oferece diversificação em várias estratégias, inclusive estratégias algorítmicas e quantitativas de alto desempenho, negociação fundamental e técnica de longo prazo, ICOs e negócios de risco com blockchain. A plataforma oferece fundos relacionados a blockchain para os principais setores, para diversificação e geração de Alpha.

O Stonegate Digital Capital Group lançou e está estreando a estratégia de negociação Stonegate Octic All-Weather Blockchain Master Fund. O fundo Stonegate Octic utiliza uma abordagem multiestratégica, com estratégias sistemáticas de investimento em criptomoedas voltadas para dados, baseadas em informações fundamentais e quantitativas. A abordagem multiestratégica do fundo baseia-se na visão de que as grandes oportunidades existem em três abordagens de investimento em ativos criptográficos.

O Stonegate Digital Capital Group oferecerá tours de realidade virtual de algumas de suas estratégias quantitativas e de algoritmos na conferência Consensus. Entre em contato com a equipe de relações com investidores por meio do site da empresa caso vá participar da conferência e deseje ver uma demonstração de realidade virtual ou abordar alguma outra questão. A Consensus ocorrerá de 14 a 16 de maio de 2018 no New York Hilton Midtown.

Sobre o Stonegate Digital Capital Group

O Stonegate Digital Capital Group oferece uma plataforma de fundos multiestratégica voltada para blockchain, que investe principalmente em tecnologia blockchain, criptomoedas e ativos digitais, mas também diversifica seus investimentos em outros ativos para reduzir o risco e a instabilidade, ao mesmo tempo em que pretende gerar retornos absolutos. Embora o foco principal da empresa seja investir em tecnologia de blockchain e ativos digitais, a equipe da Stonegate Digital possui experiência significativa em investimentos tradicionais de Wall Street e finanças, bem como em todos os aspectos de produtos de investimento alternativos. www.StonegateDigital.com/

*AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS NÃO CONSTITUEM UMA OFERTA OU SOLICITAÇÃO DE OFERTA PARA ADQUIRIR UMA PARTICIPAÇÃO EM QUALQUER FUNDO DE INVESTIMENTO. ESSA OFERTA OU SOLICITAÇÃO SÓ SERÁ FEITA A COMPRADORES QUALIFICADOS POR MEIO DE UM MEMORANDO DE COLOCAÇÃO PRIVATIVO E CONFIDENCIAL, APENAS PARA INVESTIDORES INSTITUCIONAIS E CREDENCIADOS, E SOMENTE NAS JURISDIÇÕES PERMITIDAS POR LEI. UM INVESTIMENTO EM FUNDOS PRIVADOS É ESPECULATIVO E ENVOLVE UM ALTO GRAU DE RISCO. AS OPORTUNIDADES DE RETIRAR, RESGATAR OU TRANSFERIR A PARTICIPAÇÃO SÃO RESTRITAS, POIS OS INVESTIDORES PODEM NÃO TER ACESSO AO CAPITAL QUANDO NECESSÁRIO. NÃO HÁ MERCADO SECUNDÁRIO PARA AS PARTICIPAÇÕES E NÃO É ESPERADA A CRIAÇÃO DE NENHUM MERCADO DESSE TIPO. AS TAXAS E DESPESAS COBRADAS, RELATIVAS A FUNDOS DE INVESTIMENTO PRIVADOS, PODEM SER MAIS ALTAS QUE AS TAXAS E DESPESAS DE OUTRAS ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTOS E PODEM ANULAR OS LUCROS. NÃO É POSSÍVEL GARANTIR QUE O OBJETIVO DO INVESTIMENTO SERÁ ALCANÇADO OU QUE UM INVESTIDOR RECEBERÁ UM RETORNO DO SEU INVESTIMENTO, SEJA TOTAL OU PARCIAL. OS RESULTADOS DO INVESTIMENTO PODEM VARIAR CONSIDERAVELMENTE EM UM PERÍODO DETERMINADO. O DESEMPENHO PASSADO NÃO REPRESENTA, NECESSARIAMENTE, UM INDICADOR DE RESULTADOS FUTUROS.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692065/Stonegate_Digital_Capital_Group_Logo.jpg

FONTE Stonegate Digital Capital Group

SOURCE Stonegate Digital Capital Group

Related Links

http://stonegatedigital.com