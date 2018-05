Strategieën van Stonegate Digital Capital Group genereren bruto prestaties van meer dan 439% en 1144% sinds oprichting met partnerkapitaal*

Op Consensus 2018 zullen meer dan 250 sprekers en meer dan 4000 deelnemers aanwezig zijn uit toonaangevende startups uit de branche, investeerders, financiële instellingen, zakelijke tech-leiders en academische en beleidsmatige groepen die de basis leggen voor de blockchain- en digitale valuta-economie.

Stonegate Digital Capital Groups fondsenfamilie is recentelijk opengesteld voor geaccrediteerde en institutionele beleggers. Het platform zorgt voor diversificatie richting meerdere strategieën waaronder sterk presterende kwantitatieve en algoritmische strategieën, lange-termijn fundamentele en technische transacties, ICO's en Blockchain-transacties. Het platform zorgt voor meervoudige brancheleidende blockchain-gerelateerde fondsen voor diversificatie en genereren van alfa.

Stonegate Digital Capital Group heeft de Stonegate Octic All-Weather Blockchain Master Fund handelsstrategie gelanceerd en zal deze introduceren. Het Stonegate Octic-fonds maakt gebruik van een meervoudig strategische aanpak met systematische datagedreven investeringsstrategieën voor cryptovaluta op basis van kwantitatieve en fundamentele invoerkanalen. De meervoudig strategische aanpak van het Fonds is gebaseerd op het uitgangspunt dat er betere mogelijkheden bestaan in drie afzonderlijke investeringsbenaderingen voor cryptovermogen.

Stonegate Digital Capital Group gaat op de Consensus-conferentie Virtual Reality-rondleidingen geven van enkele van hun quant-/algostrategieën. Neem a.u.b. contact op met het Team Investeerderrelaties via onze website indien u de conferentie bij wilt wonen en de Virtual Reality-demo wilt zien of verder wilt bespreken. Consensus wordt van 14 - 16 mei 2018 gehouden in het New York Hilton Midtown.

Over Stonegate Digital Capital Group

Stonegate Digital Capital Group biedt een blockchaingericht multistrategisch fondsenplatform aan, waarin voornamelijk in blockchaintechnologie, cryptovaluta en digitaal vermogen wordt geïnvesteerd, maar die ook haar investeringen diversifieert in ander vermogen om het risico en de veranderlijkheid te verminderen, terwijl het gericht is op het stimuleren van absoluut rendement. Ook al richt het bedrijf zich voornamelijk op het investeren in blockchaintechnologie en digitaal vermogen, toch heeft het Stonegate Digital-team significante expertise in traditionele Wall Street-investeringen en financiën, samen met een uitgebreide expertise in alle aspecten van alternatieve investeringsproducten. www.StonegateDigital.com/

*DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT IS GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF AANKOOP VAN ENIG BELANG IN ENIG INVESTERINGSFONDS. EEN DERGELIJK AANBOD OF VERZOEK ZAL ALLEEN WORDEN GEDAAN RICHTING GEKWALIFICEERDE VERKOPERS DOOR MIDDEL VAN EEN VERTROUWELIJK PRIVAAT PLAATSINGSMEMORANDUM, ALLEEN VOOR GEACREDITEERDE EN INSTITUTIONELE INVESTEERDERS, EN ALLEEN DEGENEN IN DIE RECHTSGEBIEDEN WAAR DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN. EEN INVESTERING IN DE PRIVATE FONDSEN IS SPECULATIEF EN BRENGT EEN GROOT RISICO MET ZICH MEE. KANSEN OP TERUGTREKKING, TERUGBETALING OF OVERDRAAGBAARHEID VAN BELANGEN ZIJN BEPERKT, ZODAT INVESTEERDERS MOGELIJK GEEN TOEGANG HEBBEN TOT KAPITAAL WANNEER DIT NODIG IS. ER BESTAAT GEEN SECUNDAIRE MARKT VOOR DE BELANGEN EN NAAR VERWACHTING ZAL DEZE ZICH OOK NIET ONTWIKKELEN. DE KOSTEN EN TARIEVEN DIE IN REKENING WORDEN GEBRACHT VOOR PRIVATE INVESTERINGSFONDSEN KUNNEN HOGER ZIJN DAN DE KOSTEN EN TARIEVEN VAN ANDERE INVESTERINGSALTERNATIEVEN EN KUNNEN DE WINST VERLAGEN. ER KUNNEN GEEN GARANTIES WORDEN GEGEVEN DAT HET WINSTOOGMERK BEHAALD GAAT WORDEN OF DAT EEN INVESTEERDER RENDEMENT ZAL BEHALEN OP ALLE OF EEN DEEL VAN ZIJN OF HAAR INVESTERINGEN. INVESTERINGSRESULTATEN KUNNEN SUBSTANTIEEL VARIEREN OVER EEN GEGEVEN PERIODE. RESULTATEN UIT HET VERLEDEN GEVEN GEEN GARANTIE VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. RESULTATEN UIT HET VERLEDEN GEVEN NIET NOODZAKELIJKERWIJS EEN INDICATIE VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN.

