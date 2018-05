Estrategias en fondos de Stonegate Digital Capital Group generan rendimiento bruto superior al 439% y al 1144% desde su creación con socio de capital*

En Consensus 2018 participarán más de 250 ponentes y más de 4.000 asistentes de las principales empresas emergentes de la industria, inversionistas, instituciones financieras, líderes de tecnología empresarial, así como grupo de académicos y legisladores que están sentando las bases de la economía de monedas digitales y cadena de bloques.

La familia de fondos de Stonegate Digital Capital Group quedó disponible recientemente para inversionistas institucionales y acreditados. La plataforma ofrece diversificación en las numerosas estrategias, incluidas estrategias algorítmicas y cuantitativas de máximo rendimiento, transacciones técnicas y fundamentales de largo plazo, ofertas iniciales de monedas (ICO, por su sigla en inglés) y ofertas de emprendimientos en cadenas de bloques. La plataforma presenta múltiples fondos relacionados con cadenas de bloques líderes en la industria para diversificación y generación alfa.

Stonegate Digital Capital Group lanzó y está haciendo debutar la estrategia de transacción Stonegate Octic All-Weather Blockchain Master Fund. El fondo Stonegate Octic emplea un enfoque multiestrategias que utiliza estrategias de inversión en criptomonedas orientadas por datos y sistemáticas, basadas en entradas fundamentales y cuantitativas. El método multiestrategias del fondo se cimenta en la perspectiva de que existen oportunidades superiores en tres enfoques diferentes en inversión de criptoactivos.

Stonegate Digital Capital Group ofrecerá Recorridos en Realidad Virtual sobre algunas de sus estrategias cuantitativas/algorítmicas en la cumbre Consensus. Por favor comuníquese con Relaciones con Inversionistas a través de nuestro sitio web si asistirá a la conferencia y le gustaría ver una demo en Realidad Virtual o discutir el tema con mayor detalle. Consensus se realizará entre el 14 y el 16 de mayo de 2018 en el New York Hilton Midtown.

Acerca de Stonegate Digital Capital Group

Stonegate Digital Capital Group ofrece una plataforma de fondos multiestrategias enfocada en cadena de bloques que invierte principalmente en tecnología de cadena de bloques, criptomonedas y activos digitales, pero que también diversifica sus inversiones en otros activos para disminuir el riesgo y la volatilidad, al tiempo que aspira a impulsar rentabilidades absolutas. Si bien la firma está enfocada principalmente en invertir en tecnología de cadena de bloques y activos digitales, el equipo de Stonegate Digital cuenta con un conocimiento especializado significativo en inversiones y finanzas tradicionales de Wall Street así como un completo manejo de todos los aspectos de los productos de inversión alternativos.www.StonegateDigital.com/

*LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI SOLICITACIÓN ASOCIADA A UNA OFERTA PARA COMPRAR UN INTERÉS EN ALGÚN FONDO DE INVERSIÓN. UNA OFERTA O SOLICITACIÓN DE ESE TIPO SOLO SE HARÁ A COMPRADORES CALIFICADOS MEDIANTE UN MEMORANDO DE COLOCACIÓN PRIVADA CONFIDENCIAL EXCLUSIVAMENTE PARA INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y ACREDITADOS, Y SOLO EN AQUELLAS JURISDICCIONES DONDE LA LEY LO PERMITA. UNA INVERSIÓN EN FONDOS PRIVADOS ES ESPECULATIVA Y CONLLEVA UN ALTO GRADO DE RIESGO. LAS OPORTUNIDADES DE RETIRO, RESCATE Y TRANSFERIBILIDAD DE LOS INTERESES SON RESTRINGIDAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LOS INVERSIONISTAS NO TENGAN ACCESO AL CAPITAL CUANDO SEA NECESARIO. NO EXISTE UN MERCADO SECUNDARIO PARA LOS INTERESES Y NO HAY PROYECCIONES DE QUE VAYA A DESARROLLARSE ALGUNO. LAS TARIFAS Y LOS GASTOS QUE SE COBRAN EN CONEXIÓN CON FONDOS DE INVERSIÓN PRIVADOS PUEDEN SER MÁS ALTOS QUE LAS TARIFAS Y LOS GASTOS DE OTRAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN, Y PUEDEN ANULAR LAS GANANCIAS. ES IMPOSIBLE OFRECER GARANTÍAS DE QUE SE LOGRARÁ EL OBJETIVO DE INVERSIÓN O DE QUE UN INVERSIONISTA OBTENDRÁ RENTABILIDAD SOBRE LA TOTALIDAD O UNA PARTE DE SU INVERSIÓN. LOS RESULTADOS DE LA INVERSIÓN PUEDEN VARIAR SUSTANCIALMENTE EN CUALQUIER PERÍODO DE TIEMPO DADO. EL RENDIMIENTO PASADO NO CONSTITUYE GARANTÍA DE RESULTADOS FUTUROS. EL RENDIMIENTO PASADO NO ES NECESARIAMENTE INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692065/Stonegate_Digital_Capital_Group_Logo.jpg

FUENTE Stonegate Digital Capital Group

SOURCE Stonegate Digital Capital Group

Related Links

http://stonegatedigital.com